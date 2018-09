Inter all' esame Viola per espugnare San Siro e far sorridere Icardi

Maxi truffa all'Inps - le Intercettazioni : 'Guarda che arrestano me - non te!' : Approfondimenti Truffe milionarie ai danni dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate: scattano gli arresti e i sequestri 20 settembre 2018 'Sono un antiquario...': cominciava così l'interrogatorio del 9 ...

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

Inter - Spalletti 'Facciamo il massimo - ma alla Scala del calcio a volte si inciampa' : MILANO - 'Non abbiamo ancora fatto il massimo, dobbiamo giocare le prossime due gare per mettere a posto la classifica. Dobbiamo essere costanti, molti giocatori non sono ancora in condizione. La ...

Inter - Spalletti : 'Squalifica? Precedente difficile da gestire in futuro' : MILANO - La conferenza stampa inizia pochi minuti dopo la sentenza del giudice sportivo. La premessa è quella di non commentare la squalifica ma poi alla fine Luciano Spalletti qualche parola se la ...

Inter : Spalletti - dobbiamo fare punti : ANSA, - MILANO, 24 SET - "Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano ...

Inter - Spalletti sulla squalifica : “dispiaciuto” : ”Inter discriminata negli arbitraggi? Sono dispiaciuto per quanto è accaduto ma non voglio aggiungere altro. Bandone chiuso”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la squalifica di un turno comminatagli per l’esultanza al gol di Brozovic contro la Sampdoria, considerata eccessiva. ”Mi dispiace accadano queste cose, a volte sto zitto su cose clamorose ma sono uno emotivo – ha ...

Inter - Spalletti duro contro la sua squalifica : “in questo modo si crea un precedente difficile da gestire” : Il club nerazzurro inoltre ha annunciato che farà ricorso contro la squalifica comminata al proprio allenatore dopo il match con la Sampdoria “Su questo argomento bandone chiuso. Sono solo dispiaciuto ma non voglio dire niente“. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti si esprime così in merito alla giornata di squalifica che il giudice sportivo gli ha inflitto per “atteggiamento polemico nei confronti del ...

Squalifica Spalletti : ricorso immediato dell’Inter : L’Inter presenterà ricorso contro la Squalifica del tecnico Luciano Spalletti. L’allenatore nerazzurro è stato fermato per un turno per l’esultanza al 94′ dopo il gol di Brozovic contro la Sampdoria considerata eccessiva, un “atteggiamento polemico” secondo quanto scritto dal Giudice Sportivo. La società ha annunciato quindi che ricorrerà e per questo Spalletti non ha risposto a domande riguardo ...

Squalifica Spalletti - Inter annuncia ricorso : L'Inter ha annunciato che farà ricorso contro la giornata di Squalifica , comminata dal giudice sportivo al proprio allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro è stato fermato per "...

Inter - ricorso per squalifica Spalletti : ANSA, - MILANO, 24 SET - L'Inter presenterà ricorso contro la squalifica del tecnico Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è stato fermato per un turno per l'esultanza al 94' dopo il gol di ...

Probabili formazioni/ Inter Fiorentina : diretta tv - orario - notizie live. Scatta l'ora di Mirallas? : Probabili formazioni Inter Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Il turno infrasettimanale si apre a San Siro, Spalletti cambia qualcosa?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:44:00 GMT)

WFS - Agnelli : 'Sì a Serie A all'estero - terza coppa e calendario Internazionale unificato' : Al terzo World Football Summit organizzato per l'occasione a Madrid, di fronte a un bagno di folla è intervenuto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'European Club Association, che ha ...

Inter - Spalletti squalificato dal giudice sportivo : i dettagli : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata di campionato Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della quinta giornata, ha squalificato per un turno l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, per “avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto ...

Andrea Agnelli presenta le novità proposte dall’ECA : i calendari Internazionali - la terza competizione europea e la Superlega : Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, è intervenuto all’interno del World Football Summit, affrontando alcuni argomenti caldi Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, ha parlato al World Football Summit, tirando in ballo questioni molto interessanti. Il primo obiettivo di Agnelli è mirato al peso dei club nella composizione dei calendari internazionali: “L’obiettivo primario a breve termine è ...