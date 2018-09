Inter | accolto il ricorso per la squalifica di Spalletti | con la Fiorentina sarà in

Inter - accolto il ricorso contro la squalifica di Spalletti : l’allenatore toscano in panchina contro la Fiorentina : E’ stato accolto il ricorso della società nerazzurra contro la squalifica dell’allenatore toscano, sarà in panchina questa sera Nessuna squalifica per Luciano Spelletti, è stato accolto il ricorso presentato dall’Inter dopo il turno di stop comminato all’allenatore toscano per la reazione avuta dopo il gol di Brozovic nel match contro la Sampdoria. Il tecnico toscano dunque potrà guidare la propria formazione questa ...

