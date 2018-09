Inseguito in auto a folle velocità per 30 chilometri | arrestato

Roma : Su auto rubata non si ferma ad alt - Inseguito e arrestato : Roma – In via Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne di nazionalita’ romena, perche’ sorpreso a bordo di un’auto rubata con all’interno attrezzatura utile per scassinare e rubare veicoli. Il 34enne che si trovava alla guida di una utilitaria, e’ stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato in viale Palmiro Togliatti, aggirarsi con fare sospetto. Il ...