Inge | ostinatamente allegra

(Di martedì 25 settembre 2018) Il giorno cheFeltrinelli se ne è andata in tutte le vetrine delle sue librerie e sui maggiori quotidiani è comparso un suo ritratto con la celebre sciarpa arancione e la scritta: «I libri sono tutto. I libri sono la vita». Quella sera, all’ora dell’aperitivo, nelle sue librerie si è ballato il valzer del Gattopardo. Non so se l’avesse chiesto lei o se l’abbia deciso suo figlio Carlo, maFeltrinelli era proprio il tipo di persona che poteva lasciar detto: «Al mio funerale mi raccomando vestiti colorati e fate una bella festa», perché era una persona con una formidabile energia positiva. Nei trent’anni in cui mi è capitato di incontrarla – a casa sua, alle presentazioni, ai saloni del libro – non ricordo di averle mai nemmeno intravisto un’espressione malinconica, e questa è una cosa di lei che me la faceva sentire di un altro pianeta, perché nel mio, di ferrarese cresciuta tra ...