: Infortunio #Miranda, forfait dell'ultim'ora in casa #Inter - CalcioWeb : Infortunio #Miranda, forfait dell'ultim'ora in casa #Inter - GoalItalia : #Inter, infortunio per #Miranda: infiammazione alla caviglia sinistra, in dubbio anche per il #Cagliari - CalcioNews24 : Infortunio Miranda, salta #Inter-Fiorentina: le condizioni del centrale -

(Di martedì 25 settembre 2018)– Si avvicina la gara di campionato trae Fiorentina, nelle ultime ore brutte notizie per l'allenatore Luciano Spalletti,dell'ultim'ora e che riguarda il difensore. "non sarà precauzionalmente a disposizione di Spalletti per-Fiorentina a causa di un'infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e sarà valutato giorno dopo giorno".