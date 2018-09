Inferno nel Pisano | brucia il monte Serra Il sindaco di Calci | «Abbandonate le case»

Inferno nel Pisano - brucia il monte Serra. Il sindaco : «Abbandonate le case» : Continua a bruciare il monte Serra, nel Pisano, e le fiamme si avvicinano pericolosamente all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare...

Prigionieri nell'Inferno libico : Un primo ministro costretto ad annullare la sua partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per motivi di sicurezza: se esce dal suo bunker e prova a raggiungere l'aeroporto rischia la vita. Un inviato speciale delle Nazioni Unite che pur sapendo che al Palazzo di Vetro uno dei temi centrali delle assise sarà proprio la crisi libica, dovrà rinunciare a parteciparvi per le stesse ragioni di al-Serraj; motivi di ...

'W l'Italia' nell'Inferno della Hotel House di Porto Recanati : ... adesso coordinatore della Lega di Porto Recanati prova a spiegare cosa è andato storto ai microfoni di W l'Italia - il nuovo programma di approfondimento dedicato alla politica e all'attualità, in ...

'W l'Italia' ci porta nell'Inferno della Hotel House di Porto Recanati : Una struttura che doveva rappresentare il fiore all'occhiello per il turismo recanatese e che invece si è trasformato in un inferno . Luca Davide , ex portiere dello stabile, adesso coordinatore della ...

L'Inferno del tunnel del Marakana : oltre 100 passi - tra storia e tensione : Graffiti e soldati accompagnavano i giocatori verso il campo, ma la Uefa ne ha richiesto il restyling

Grecia - bimbi di 10 anni tentano il suicidio nell’Inferno di Moria tra stupri e violenze : Bambini di appena 10 anni tentano il suicidio al campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo. E’ la denuncia di Medici senza Frontiere. Sovraffollamento, condizioni igieniche spaventose, abusi e violenze quotidiane stanno portando all'esasperazione le migliaia di persone intrappolate da anni nella struttura di accoglienza.Continua a leggere

Inferno di fuoco nell'hotel a 4 stelle : decine di morti e feriti : Un violento incendio è divampato in un albergo della città di Harbin, in Cina. Le vittime sarebbero almeno 18. Ci sono...

Raganello - paradiso naturale divenuto Inferno in un attimo : Quanto accaduto lunedì pomeriggio nel parco del Pollino, al di là del dolore e della rabbia, sarà oggetto di accurate indagini. Ma sia l'ondata di piena del torrente Raganello dovuta a una fatalità, ...

San Prospero. La ex Baraldi lavora nell'Inferno di Genova : Global impegnata nella ricerca di vittime e nelle demolizioni su incarico di Atlantia: 'Una grande responsabilità'

Carabiniere di San Severino nell'Inferno dell'A14 : «Ustionato - ho aperto la mia caserma ai feriti» : Miracolato. Ma anche eroe. Nell?esplosione avvenuta l?altro ieri sull?A14, causata dall?impatto tra un?autocisterna e un camion che trasportavano liquidi infiammabili,...

“Il mio ultimo turno nell’Inferno di Bologna”. Roberto - il pompiere eroe prossimo alla pensione : Un saluto così non se lo sarebbe mai immaginato. Roberto Baldan fa il vigile del fuoco di professione e il prossimo 1 settembre andrà in pensione. Ieri, lunedì 6 agosto, ha rivissuto il dramma di qualche anno fa: in Toscana – precisamente a Viareggio -, sempre un carico di GPL a far scatenare il panico. Lì 32 morti, qui “per fortuna” solo uno ma con una settantina di feriti. Baldan, esperto ispettore dei vigili del fuoco di ...

Chi è Riccardo - poliziotto eroe nell'Inferno di Bologna : Una stretta di mano a nome dell'Italia. E' quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato a Riccardo Muci , il poliziotto di 31 anni rimasto ustionato per soccorrere le persone rimaste ...

"Il mio ultimo turno da vigile del fuoco nell'Inferno di Bologna. Tra un mese vado in pensione - ho temuto un'altra Viareggio" : Si chiama Roberto Baldan, fa il pompiere e quello di ieri era il suo ultimo turno. Un'ultima giornata di lavoro che si è rivelata davvero arduo visto che Baldan, esperto ispettore dei Vigili del fuoco del Comando di Venezia, si è ritrovato ad intervenire ieri a Bologna, assieme ad altri 20 uomini dei comandi di Venezia e Treviso, sul luogo dell'esplosione che ha devastato il tratto dell'autostrada A14 nei pressi di Borgo ...

Bloccata in Indonesia - bolzanina nell'Inferno del terremoto : BOLZANO . Il paradiso si è trasformato in inferno nel giro di pochi secondi. E all'improvviso, la vacanza in Indonesia di Giulia Degasperi, bolzanina, venticinque anni compiuti il 3 agosto, è ...