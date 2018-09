Inferno nel Pisano | brucia il monte Serra Il sindaco di Calci | ' Abbandonate le case'

Prigionieri nell' Inferno libico : Un primo ministro costretto ad annullare la sua partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per motivi di sicurezza: se esce dal suo bunker e prova a raggiungere l'aeroporto rischia la vita. Un inviato speciale delle Nazioni Unite che pur sapendo che al Palazzo di Vetro uno dei temi centrali delle assise sarà proprio la crisi libica, dovrà rinunciare a parteciparvi per le stesse ragioni di al-Serraj; motivi di ...

'W l'Italia' ci porta nell' Inferno della Hotel House di Porto Recanati : Una struttura che doveva rappresentare il fiore all'occhiello per il turismo recanatese e che invece si è trasformato in un inferno . Luca Davide , ex portiere dello stabile, adesso coordinatore della ...

Inferno di fuoco nell'hotel a 4 stelle : decine di morti e feriti : Un violento incendio è divampato in un albergo della città di Harbin, in Cina. Le vittime sarebbero almeno 18. Ci sono...

“Il mio ultimo turno nell’Inferno di Bologna”. Roberto - il pompiere eroe prossimo alla pensione : Un saluto così non se lo sarebbe mai immaginato. Roberto Baldan fa il vigile del fuoco di professione e il prossimo 1 settembre andrà in pensione. Ieri, lunedì 6 agosto, ha rivissuto il dramma di qualche anno fa: in Toscana – precisamente a Viareggio -, sempre un carico di GPL a far scatenare il panico. Lì 32 morti, qui “per fortuna” solo uno ma con una settantina di feriti. Baldan, esperto ispettore dei vigili del fuoco di ...