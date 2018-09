India | Corte suprema chiede al parlamento di legiferare su candidati con accuse penali

India : sentenza Corte suprema su diritti Lgbt potrebbe avere impatto positivo su economia : Nuova Delhi, 12 set 13:37 - , Agenzia Nova, - Dopo la storica sentenza del 6 settembre con cui la Corte suprema dell'India si è pronunciata sull'incostituzionalità della Sezione 377... , Inn,

India - la corte suprema cancella il reato di omosessualità : Il secondo Paese più popoloso del mondo non considera più l’omosessualità come un «reato contro natura». È una storica decisione quella della corte suprema dell’India ha depenalizzato l’omosessualità, mettendo fine all’applicazione di un divieto contenuto in una legge dell’epoca coloniale....

India - CORTE SUPREMA : "ESSERE GAY NON È PIÙ REATO"/ Sentenza storica : nel 2013 era stata annullata : INDIA, essere gay non è più un reato: la CORTE SUPREMA INDIAna depenalizza il reato di omosessualità, non è più "contro natura". Il percorso giudiziario e il "mancato" intervento di Modi(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:29:00 GMT)

India - la corte suprema cancella il reato di omosessualità : L'India diviene così il 124esimo Paese al mondo dove i rapporti omosessuali non sono o non sono più considerati reati penali, secondo l'Associazione internazione delle persone lesbiche, gay, ...

India : è arrivata la sentenza della Corte Suprema. Gli omosessuali non sono più fuorilegge : Essere gay in India non è più reato. I giudici supremi hanno infatti abolito la legge del codice penale, nota come "Sezione 37", che prevedeva prevedeva il pagamento di una multa e la reclusione fino all'ergastolo per "chiunque abbia volontariamente rapporti carnali contro l'ordine della natura".Continua a leggere

La Corte Suprema Indiana ha legalizzato i rapporti omosessuali : Erano illegali per via di una legge arcaica e ormai poco applicata, che però causava ancora ingiustizie e abusi The post La Corte Suprema indiana ha legalizzato i rapporti omosessuali appeared first on Il Post.