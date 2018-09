Incidente tra auto e moto sulla Fasano-Pezze | un fasanese ferito in maniera seria

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Incidente Gazzaniga - scontro tra due bus fuori da scuola/ Video ultime notizie : morto 14enne - due feriti : Incidente Gazzaniga Video, scontro tra due bus: morto 14enne, grave un 16enne. Le ultime notizie: ferito anche un terzo adolescente, ma le sue condizioni sono meno serie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Bari - conflitto a fuoco e Incidente stradale : un morto e un ferito : Una persona è morta ed un’altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto poco fa, alla periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un’autovettura. La sparatoria – a quanto si apprende – è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello stadio San Nicola con un incidente stradale che avrebbe coinvolto i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un’altra ...

SO : 2 morti e 2 feriti gravi in Incidente stradale autoprovocato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente mortale a Vicoforte - la testimonianza di Federico Ferrero : "È stato straziante" : ancora sotto shock l'intera comunità monregalese per l' Incidente verificatosi venerdì 21 settembre sulla strada statale 28 , quando una donna francese di 68 anni, Viviane Babando , è stata travolta ...

Incidente tra due auto sulla ss 106 - un morto e due feriti : Botricello , Catanzaro, - È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS 106, circa due km dopo il Comune di Botricello direzione Crotone. Due ...

A Roma il primo trapianto di faccia in Italia : 49enne restò sfigurata dopo un Incidente : dopo il rigetto cronico del trapianto al quale si era sottoposto nel 2010, per la prima volta al mondo gli è stato reso un secondo viso. L'operazione è stata effettuata all'ospedale Georges Pompidou ...

Terricciola - centauro muore nell'Incidente tra due motociclette : Terricciola , Pisa, , 22 settembre 2018 - Un uomo di 53 anni è morto poco dopo le 17 a Terricciola , nel Pisano, nello scontro tra due motociclette. nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e ...

Incidente a Lesmo - anziano ha un malore in auto e si scontro con un'altra vettura : Incidente a Lesmo in Via Monti: intorno alle 15.55 un uomo di circa ottant'anni residente a Lesmo ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto vecchio modelli. Ed è andato a sbattere contro una ...

Incidente mortale di Speziale : si è costituito il presunto pirata della strada : FASANO - Avrebbe un nome e un cognome il presunto pirata della strada che all'alba della vigilia di Ferragosto era alla guida di un furgone che ha travolto e ucciso il 19enne fasanese Giuseppe Vinci. ...

Milano - Incidente choc tra auto e moto : morti due giovani abruzzesi : Gravissimo incidente durante la notte in viale Ergisto Bezzi , all'incrocio con via Marostica , alla periferia di Milano. Un ventinovenne e una ragazza di 23 anni hanno perso la vita mentre in sella a ...

Grave Incidente in autostrada : morti nonno e nipotina - tre feriti gravi : Distrutta una famiglia di Torino. L'anziano era deceduto poco dopo l'incidente, nella notte è morta anche la nipote di nove...

Tragico Incidente sulla A14 - due morti e due feriti : Campobasso - È di due persone morte, un uomo ed una donna di origini pugliesi, e due feriti di cui uno grave il bilancio di un incidente stradale accaduto sull'A/14, in Molise, all'altezza di Termoli, intorno alle 13.30. Una vettura ha sbandato schiantandosi contro un guard-rail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, gli agenti della Polizia autostradale che stanno effettuando i rilievi ed i Vigili del fuoco di ...

Tragico Incidente sulla A14 : escono fuori strada col furgone - muoiono un uomo e una donna : Un Tragico incidente stradale sulla A14 è costato questa mattina la vita ad un uomo ed ad una donna entrambi pugliesi. S’indaga sulle cause dell’uscita fuori strada del furgone su cui viaggiavano.Continua a leggere