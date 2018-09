Incendio sul Monte Serra | centinaia di sfollati ...

Da ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.

Dai ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.

Pisa - vasto Incendio sul Monte Serra - centinaia gli sfollati / FOTO / VIDEO : Calci , Pisa, , 25 settembre 2018 - Continua a bruciare da questa notte il Monte Serra , nel Pisano , e le fiamme si avvicinano pericolosamente all' abitato di Calci . Sono centinaia le persone ...

Incendio vicino a Calci : fiamme sul Monte Serra - 100 sfollati | : Il rogo si è sviluppato la sera di lunedì 24 settembre. Ad alimentare il rogo il forte vento che soffia sulla zona. Aperti la palestra e il Comune per ospitare le persone che hanno lasciato le loro ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra - 500 evacuati. I pompieri : “Abbiamo rischiato di perdere due squadre” : Il Comune di Calci ha ordinato l'evacuazione di 500 persone le cui abitazioni sono minacciate da un vastissimo incendio divampato per cause probabilmente dolose sul Monte Serra.Continua a leggere

Pisa - vasto Incendio sul Monte Serra - evacuate case lambite da fiamme / FOTO / VIDEO : Calci , Pisa, , 25 settembre 2018 - Un vasto incendio si è sviluppato sul Monte Serra , nella zona di Calci , intorno alle 22 di lunedì 24 settembre. Il fuoco, a casua del forte vento che spira sulla ...

Morto sulla scala antIncendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Scicli - Incendio sulla "strada bianca" per Arizza : incendio intorno alle ore 20 lungo in contrada Gurgazzi a Scicli, la "ex Strada bianca" che collega il quartiere Jungi con contrada Arizza.

Tap - Incendio nei pressi del cantiere del gasdotto a Melendugno : si indaga sulle cause : LECCE - Un vasto incendio ha divorato, nella serata dell'11 settembre, diversi ettari di canneto e pineta in località San Basilio di Melendugno, nei pressi del cantiere per la realizzazione del ...

Nuovo Incendio nella stazione elettrica : vigili del fuoco sul posto : MESAGNE - Un Nuovo incendio si è sviluppato all'interno della stazione elettrica della società Terna situata sulla strada provinciale che collega Tuturano a Mesagne, già al centro di un rogo ...

Roma - autobus Atac a fuoco : paura sull’Aurelia Antica/ Ultime notizie Incendio - è il 21esimo da inizio 2018 : Roma, autobus Atac a fuoco: paura sull'Aurelia Antica, era vuoto perchè tornava in deposito. Ultime notizie, è il 21esimo mezzo incendiato da inizio 2018: l'odissea dei trasporti pubblici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Incendio al Museo Nazionale di Rio de Janeiro : dubbi sulle cause - forse un guasto elettrico : Si indaga sulle cause che hanno fatto scoppiare l’Incendio che ha distrutto il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, il più antico del Brasile e che ospitava circa 20 milioni di pezzi, risalenti a diversi periodi storici. Secondo la Cnn, gli inquirenti non avrebbero ancora individuato le cause, ma i vigili del fuoco hanno denunciato che il sistema anti-Incendio del Museo non era adeguato. Il ministro della Cultura Sergio Leitao ha riferito al ...

Incendio sul traghetto Atene-Creta/ Video ultime notizie : tanta paura ma tutti salvi gli 876 passeggeri : Incendio sul traghetto Atene-Creta. Video ultime notizie: tanta paura ma tutti salvi gli 876 passeggeri e i 141 membri dell'equipaggio a bordo. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:45:00 GMT)

Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14 - tra San Benedetto del Tronto e Pedaso - per l’Incendio di un tir : sulla A14 – tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Ancona – ci sono da tutto il giorno code e problemi per via dell’incendio di un tir la sera del 23 agosto, dentro la galleria Castello sud, vicino The post Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, per l’incendio di un tir appeared first on Il Post.