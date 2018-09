Incendio sul Monte Serra | centinaia di sfollati ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra : oltre 1.200 ettari di bosco andati in fumo : Non è ancora stato domato l’incendio scoppiato nella serata di lunedì sul Monte Serra, nel Pisano: sono oltre 1.200 gli ettari di bosco andati in fumo. oltre 700 persone sono state evacuate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e VicoPisano. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e 5 Canadair e un elicottero S64 Erickson “Nuvolarossa”, nonostante il forte vento e la ...

Incendio Pisa - sul monte Serra in fiamme 600 ettari di bosco : 700 sfollati tra Calci e Vicopisano. Si pensa a origine dolosa : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di VicoPisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. I soccorsi – Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 ...

Incendio Pisa - in fiamme 600 ettari di bosco sul monte Serra. A Calci evacuate cinque frazioni - 500 gli sfollati : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Il rogo è alimentato dalle forti raffiche di tramontana che soffiano sulla zona e ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 volontari della Protezione ...

