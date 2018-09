Incendio Pisa | sul monte Serra in fiamme 600 ettari di bosco | 700 sfollati tra Calci e

Pisa - Incendio sul Monte Serra : mandato ai Carabinieri Forestali per le indagini : “Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che si trova oggi a New York alle Nazioni Unite per impegni istituzionali, continua a seguire la drammatica evoluzione dell’incendio sul Monte Serra, nel Pisano, in costante contatto con i suoi uffici e con il Cufa (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri)“: lo si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente. “Ho dato mandato ai Carabinieri ...

Incendio nel Pisano : “Le origini sono sempre un po’ dolose” - fiamme divampate in territorio “difficile da controllare” : “Le origini sono sempre un po’ dolose. È molto raro che ci siano incendi che cominciano del tutto improvvisamente. Per di più veniamo da un’estate nella quale non possiamo dire che non sia piovuto“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso di una conferenza stampa a Calci (Pisa), in riferimento all’Incendio divampato nella notte sul versante Pisano del Monte Serra. “Sarà ...

Enorme Incendio nel Pisano : 3 abitanti intossicati - nessuno grave : A causa del fumo generato dal vasto incendio che sta divampando sul Monte Serra, 3 persone, residenti nel comune di Calci (Pisa), sono rimaste intossicate: lo rende noto la Regione spiegando che nessuno di loro è in gravi condizioni. Due intossicati sono stati accolti nel centro per gli sfollati, un terzo è ancora in ospedale a Pisa. L'articolo Enorme incendio nel Pisano: 3 abitanti intossicati, nessuno grave sembra essere il primo su Meteo Web.

