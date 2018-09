INCENDIO PISA | MONTE SERRA | 700 SFOLLATI Ultime notizie | si indaga per dolo | aeroporto

Nuovo fronte nell'INCENDIO in provincia di Pisa - almeno 700 sfollati. Si indaga per dolo : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove un vasto incendio, alimentato da vento forte e costante ha distrutto oltre 600 ettari di macchia mediterranea, bosco ceduo, pini marittimi, oliveti e vigne nei territori di Calci e VicoPisano. Qualche casa è stata attaccata dalle fiamme, ci sono auto bruciate. Nessuno è morto, non ci sono feriti. ...

INCENDIO Monte Serra - arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore. Aeroporto di Pisa chiuso anche domani : “Su richiesta delle autorita’ locali, a seguito del vasto Incendio che sta devastando l’entroterra del Pisano nei pressi del Monte Serra, al fine di garantire il concorso in pubblica utilita’ tramite il controllo del territorio e dei focolai dell’Incendio, l’Esercito ha reso disponibili 6 pattuglie motorizzate di paracadutisti della Brigata Folgore”. Lo rende noto la stessa Folgore. I paracadutisti, ...

Pisa - INCENDIO sul monte Serra : fiamme senza freni. "Scenario apocalittico" : Grave disastro ambientale in atto nel Pisano. In fiamme oltre 600 ettari di boschi. Evacuate 700 persone. L'incendio doloso esploso nella serata di lunedi 24 settembre continua a dar pesanti...

INCENDIO nel Pisano - Legambiente : “Area di grande valore naturale” : “Il danno materiale e’ altissimo, come pesante per i residenti e’ la ferita nella relazione coi luoghi. Il patrimonio naturale, paesaggistico e sociale di questo territorio ha un valore eccezionale, non commensurabile in termini meramente economici”. Cosi’ Legambiente Toscana in relazione all’Incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra, a Calci, in provincia di Pisa, esprimendo sconcerto e ...

INCENDIO nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : rogo non ancora domato - le fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

INCENDIO nel pisano : i soccorritori lottano per spegnere le fiamme : Circa 600 ettari di area boschiva danneggiati e almeno 500 sfollati. È questo per ora il bilancio del vasto Incendio che sta divampando sul monte Serra in provincia di Pisa . Il rogo è divampato ...

INCENDIO a Calci. Chiuso il traffico aereo dello scalo di Pisa : Si continua a combattere contro il maxi Incendio a Calci. Per agevolare il traffico dei mezzi antIncendio sono state adottate

INCENDIO nel Pisano - fuga dalle fiamme sul Monte Serra : Centinaia di persone, almeno 700, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'Incendio di origine dolosa che nella notte ha colpito il Monte Serra nel Pisano. Per spegnere le fiamme, ...

INCENDIO Monte Serra - Procura Pisa segue pista INCENDIO doloso : Firenze, 25 set., askanews, - Le impressionanti immagini del rogo sul Monte Serra, presso Pira. La Procura della città ha aperto un'inchiesta e lavora all'ipotesi di reato di incendio doloso sulla ...

INCENDIO nel Pisano : chiuso l’aeroporto Galilei : Per favorire il traffico dei mezzi antIncendio impegnati nello spegnimento del rogo che da ieri sera sta devastando i monti del Pisano, Toscana Aeroporti annuncia la chiusura del traffico aereo commerciale dello scalo Galileo Galilei di Pisa. Il traffico aereo, spiega una nota di Ta, “riprenderà alle 19.40, ora in cui cesseranno le operazioni aeree di spegnimento dell’Incendio”. La società che gestisce lo scalo invita i ...

INCENDIO nel Pisano - dove sono il Monte Serra e Calci - : Teatro di un vasto Incendio, il Monte Serra si trova nella catena dei Monti Pisani ed è la vetta più alta della provincia. Già famoso per un incidente aereo avvenuto nel 1977, sovrasta la cittadina di ...

Pisa - INCENDIO Monte Serra : strage di ulivi e vigne per 4 milioni : Almeno 150 ettari di ulivi sono stati distrutti dall’incendio che ha colpito anche vigne e castagneti ed ha minacciato abitazioni rurali ed alcuni agriturismi che sono stati costretti ad evacuare. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che stima almeno 4 milioni di euro di danni all’agricoltura in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Nei terreni ...

INCENDIO pisano - procura : "Rogo doloso" : 15.38 "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l'ipotesi di reato di Incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca". Così il procuratore di Pisa Alessandro Crini sull'Incendio che sta devastando il monte Serra. Le indagini sono dirette dal ...