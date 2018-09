Incendio nel Pisano | “Le origini sono sempre un po’ dolose” | fiamme divampate in

meteoweb.eu

: Sto seguendo con preoccupazione #incendio nel Pisano che, oltre al pericolo che rappresenta per la popolazione, avr… - SergioCosta_min : Sto seguendo con preoccupazione #incendio nel Pisano che, oltre al pericolo che rappresenta per la popolazione, avr… - Agenzia_Ansa : Continua a bruciare il monte #Serra, nel Pisano, e le fiamme si avvicinano pericolosamente all'abitato di #Calci. E… - SkyTG24 : Incendio sul Monte Serra, nel Pisano: centinaia evacuati a Calci. FOTO -

(Di martedì 25 settembre 2018) “Leun po’ dolose. È molto raro che ci siano incendi che cominciano del tutto improvvisamente. Per di più veniamo da un’estate nella quale non possiamo dire che non sia piovuto“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso di una conferenza stampa a Calci (Pisa), in riferimento all’divampato nella notte sul versantedel Monte Serra. “Sarà importante che anche il governo nazionale spinga per accertare la responsabilità dell’con indagini approfondite, checerto verranno svolte dalle forze dell’ordine“. Il territorio su cui si è sviluppato l’, ha precisato Rossi, è particolarmente difficile da controllare (vista la presenza di numerose case isolate e sparse). Inoltre si è sviluppato nelle peggiori condizioni possibili, al buio e in presenza ...