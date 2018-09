Incendio nel Pisano | in fiamme il monte Serra

Incendio nel Pisano - brucia il monte Serra. Il fuoco arriva alle case - centinaia di sfollati e scuole chiuse : Incendio doloso nel Pisano. Continua a bruciare il monte Serra e le fiamme si avvicinano pericolosamente all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli...

Vaso Incendio nel Pisano : chiuse le scuole di Calci e Vicopisano : L’incendio che sta divampando nel Pisano, sul Monte Serra, sta avanzando verso la zona di VicoPisano: per tale motivo il sindaco Juri Taglioli, come il collega di Calci, Massimiliano Ghimenti, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi. A Cascina il primo cittadino Susanna Ceccardi ha disposto la chiusura solo della scuola di Zambra, nell’area confinante con l’isolato di ...

Vasto Incendio doloso nel Pisano 500 evacuati - a rischio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it

Incendio - Canadair in azione nel Pisano : 8.05 Sono riusciti a decollare i Canadair e hanno cominciato ad operare per domare l'Incendio scoppiato nella notte sul monte Serra. Lo rende noto su FB è il sindaco di Calci (Pisa), Ghimenti. Il primo cittadino riferisce che la scuola di Montemagno è chiusa per evitare di intralciare i mezzi di soccorso mentre le scuole a La Gabella (frazione del comune di Calci) e nel centro del paese sono aperte "per facilitare le famiglie ed evitare che ...

Incendio nel pisano - brucia il Monte Serra - fiamme verso Calci. Centinaia di sfollati : Un Incendio devastante, alimentato dal forte vento. Centinaia di persone evacuate, costrette a lasciare le loro case. Sul Monte Serra, nel pisano, non si registrano feriti, ma le fiamme sono arrivate a minacciare il centro abitato di Calci.I Vigili del Fuoco sono giunti da tutta la Toscana, insieme alle squadre di volontari e alla Protezione civile, in attesa che elicotteri e Canadair possano intervenire, appena calerà il vento.L'allarme ...

Disastro in Toscana : Incendio indomabile nel pisano - evacuate oltre 500 persone : incendio spaventoso nel pisano. Notte da incubo, evacuate oltre 500 persone. Vi abbiamo informato nella notte riguardo il vasto incendio che si è scatenato in provincia di Pisa sotto i colpi del...

Vasto Incendio nel Pisano - le fiamme minacciano le case - centinaia di sfollati : Un Vasto incendio boschivo, quasi sicuramente doloso, è scoppiato nella tarda serata di lunedì e sta devastando il monte Serra, nel territorio comunale di Calci, nel Pisano. Decine le famiglie evacuate e tantissimi i cittadini che volontariamente hanno lasciato le abitazioni per scendere in strada e in piazza o per raggiungere i centri di soccorso ...

Vasto Incendio nel Pisano - in fiamme il Monte Serra : case minacciate - “centinaia di evacuati - è un disastro” : Un Vasto incendio divampa sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme minacciano l’abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha ordinato agli abitanti di abbandonare le case in via precauzionale, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo: si tratta di un centinaio di persone, ospitate nella palestra comunale. Sul posto e al lavoro Vigili del fuoco e protezione civile, che lottano contro il forte ...

Incendio nel Pisano - il sindaco di Calci 'Evacuate cinquecento persone' : Un vasto Incendio si è sviluppato lunedì sera intorno alle 22 sul Monte Serra, nella zona di Calci, nel Pisano. Il fuoco, a causa del forte vento che spira sulla Toscana, si è rapidamente esteso e ...

Incendio nel Pisano - il sindaco di Calci : 'Evacuate decine di persone' - : Il rogo si è sviluppato sul Monte Serra la sera di lunedì 24 settembre. Aperti la palestra e il Comune per ospitare le persone che hanno lasciato le loro case