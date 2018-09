Incendio nel Pisano - il sindaco di Calci : "Evacuate cinquecento persone"

Vasto Incendio nel Pisano - in fiamme il Monte Serra : case minacciate - “centinaia di evacuati - è un disastro” : Un Vasto incendio divampa sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme minacciano l’abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha ordinato agli abitanti di abbandonare le case in via precauzionale, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo: si tratta di un centinaio di persone, ospitate nella palestra comunale. Sul posto e al lavoro Vigili del fuoco e protezione civile, che lottano contro il forte ...

Reggio Emilia - maxi Incendio nell’azienda che realizza luci natalizie : “Non aprite le finestre” : Un grosso incendio è scoppiato all'interno dei locali della Idolight, azienda di Reggio Emilia che si occupa della realizzazione di luminarie natalizie. Il forte vento che soffia su tutta la provincia ha reso difficile le operazioni di spegnimento. Un pompiere è rimasto ferito, mentre si consiglia alla popolazione di tenere le finestre chiuse per evitare di respirare sostanze tossiche.Continua a leggere

Incendio nella notte al campo rom di Scampia : 'Subito la bonifica' : E' ancora un Incendio ad illuminare la notte di Scampia. Un rogo, l'ennesimo, è stato appiccato nel tardo pomeriggio di ieri nel campo rom di 'Cupa Perillo' a pochi passi dall'isola ecologica. Le ...

Cosenza. Incendio nella struttura comunale delle piscine di Campagnano : Un rogo ha interessato la struttura comunale delle piscine di Campagnano a Cosenza. L’Incendio è partito dalla copertura in legno

Morto sulla scala antIncendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Roma - Incendio nell’Hotel in Piazza di Spagna/ Ultime notizie video : fiamme in una suite - evacuati gli ospiti : Roma, incendio nell'hotel in Piazza di Spagna: Ultime notizie, fiamme alte da una suite. No feriti o intossicati, il video. evacuati tutti gli ospiti dell'albergo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Vicenza : Incendio auto nel garage supermercato a Valdagno : Vicenza, 14 set. (AdnKronos) - Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio seminterrato di un supermercato in via delle Fosse Ardeatine a Valdagno per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. Appena si sono notate le colonne di fumo i clienti e il pe

Incendio nello stabilimento Coca Cola a Marcianise : aria irrespirabile - : La zona è stata evacuata dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in poche ore. La causa del rogo divambato nel magazzino in provincia di Caserta potrebbe essere un corto circuito