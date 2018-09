Incendio nel Pisano | evacuate Calci e altre frazioni | ultimi aggiornamenti e video

Vasto Incendio nel Pisano - raffiche a 40 km/h : evacuate 70 famiglie - circa 500 persone : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha raggiunto Calci, dove dalle 22 di ieri sera sta divampando un Vasto incendio boschivo, alimentato da forti venti di tramontana, che sta interessando la zona dei monti pisani alle porte di Pisa. La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha provveduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme. Al momento sono state evacuate ...

Vasto Incendio sul monte Serra nel pisano - evacuate case nel comune di Calci. Centinaia di sfollati : Immagini dell’incendio sul monte Serra, nel pisano che ha distrutto decine di ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Impegnati vigili del fuoco e protezione civile. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Ad alimentare il rogo le forti raffiche di vento che soffiano sulla zona e che ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. L'articolo Vasto incendio sul monte Serra ...

Vasto Incendio nel Pisano : evacuate 5 frazioni - Canadair in azione : Nell’area del Pisano in cui sta da ieri sera sta divampando un Vasto incendio, sono entrati in azione due Canadair, mentre altre squadre dei vigili del fuoco stanno per arrivare da altre regioni. La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha proceduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme: circa 500 gli sfollati. Al momento sono state evacuate le frazioni di ...

Incendio - Canadair in azione nel Pisano : 8.05 Sono riusciti a decollare i Canadair e hanno cominciato ad operare per domare l'Incendio scoppiato nella notte sul monte Serra. Lo rende noto su FB è il sindaco di Calci (Pisa), Ghimenti. Il primo cittadino riferisce che la scuola di Montemagno è chiusa per evitare di intralciare i mezzi di soccorso mentre le scuole a La Gabella (frazione del comune di Calci) e nel centro del paese sono aperte "per facilitare le famiglie ed evitare che ...