Incendio Monte Serra | arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore Aeroporto di Pisa

Pisa - Incendio sul monte Serra : fiamme senza freni. "Scenario apocalittico" : Grave disastro ambientale in atto nel Pisano. In fiamme oltre 600 ettari di boschi. Evacuate 700 persone. L'incendio doloso esploso nella serata di lunedi 24 settembre continua a dar pesanti...

Incendio nella Chiesa di Montesilvano - il sindaco : “Atto di gravità inaudita” : “Un atto di una gravita’ inaudita che colpisce tutta la comunità di Montesilvano e impone una risposta forte a tutela della sicurezza dei montesilvanesi, innanzitutto individuando il responsabile di questo vile gesto”. Così il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, commenta la vicenda dell’Incendio, il secondo in otto giorni, che all’alba ha semidistrutto la Chiesa dei Santi Martiri Innocenti. “Domenica ...

Incendio Monte Serra - la vicinanza di Confagricoltura alla popolazione : ... esteso per oltre 600 ettari, che ha devastato case, boschi, oliveti secolari, vigneti e altre coltivazioni, provocando danni enormi al territorio, all'ambiente e alla fauna, e all'economia agricola. ...

Incendio nel Pisano - fuga dalle fiamme sul Monte Serra : Centinaia di persone, almeno 700, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'Incendio di origine dolosa che nella notte ha colpito il Monte Serra nel Pisano. Per spegnere le fiamme, ...

Incendio distrugge chiesa a Montesilvano : è il secondo in 8 giorni : Solo otto giorni fa era stata interessata da un Incendio, di probabile origine dolosa, che aveva danneggiato gli uffici. Oggi all’alba un nuovo rogo ha semidistrutto la chiesa dei Santi Martiri Innocenti a Montesilvano (Pescara), già distrutta dalle fiamme nel 2013 e poi ricostruita. “C’è un vero e proprio accanimento su cui non ci sono spiegazioni. Sembra che vogliano annullare questa realtà chiamata chiesa. Ormai è distrutta, ...

Incendio Monte Serra - Procura Pisa segue pista incendio doloso : Firenze, 25 set., askanews, - Le impressionanti immagini del rogo sul Monte Serra, presso Pira. La Procura della città ha aperto un'inchiesta e lavora all'ipotesi di reato di incendio doloso sulla ...

Incendio nel Pisano - dove sono il Monte Serra e Calci - : Teatro di un vasto Incendio, il Monte Serra si trova nella catena dei Monti Pisani ed è la vetta più alta della provincia. Già famoso per un incidente aereo avvenuto nel 1977, sovrasta la cittadina di ...

Le spaventose immagini dell'Incendio sul Monte Serra : Un enorme incendio ha avvolto nella notte il Monte Serra nella zona di Calci, nel pisano. Il fuoco, a causa del forte vento che spira sulla Toscana, si è rapidamente esteso e minaccia le abitazioni. La nube di fumo si è estesa minacciosa in tutta la valle. _Courtesy Instagram.

Pisa - Incendio Monte Serra : strage di ulivi e vigne per 4 milioni : Almeno 150 ettari di ulivi sono stati distrutti dall’incendio che ha colpito anche vigne e castagneti ed ha minacciato abitazioni rurali ed alcuni agriturismi che sono stati costretti ad evacuare. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che stima almeno 4 milioni di euro di danni all’agricoltura in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Nei terreni ...

Pisa - Incendio Monte Serra : possibili altre evacuazioni : L’incendio che sta imperversando dalla serata di ieri sul Monte Serra, nel Pisano, è in fase di contenimento ma si teme una ripresa delle fiamme nel punto iniziale del rogo: lo segnala la Protezione civile regionale secondo cui una seconda criticità riguarda ora l’area al confine tra Calci e VicoPisano, dove le squadre di operatori stanno cercando di contenere le fiamme, che minacciano alcune case sparse sul lato di VicoPisano. Sono ...

Incendio nel Pisano - brucia il Monte Serra : si indaga per rogo doloso | : Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffia sulla zona. Sono 700 gli sfollati, 600 gli ettari in fiamme. Scuole chiuse in 5 frazioni del Comune di Calci. Il governatore Rossi dichiara lo stato d'...

Pisa - Incendio Monte Serra : la vetta teatro di un grave incidente nel 1977 : Il Monte Serra (917 m s.l.m.), teatro del devastante incendio in atto dalla serata di ieri (circa 700 evacuati al momento) è la vetta più alta della catena montuosa subappenninica dei Monti Pisani, che si estendono per circa 20 km a nordest di Pisa ed a sudovest di Lucca, rappresentando quindi una sorta di confine naturale tra le due province. E’ la vetta più elevata della provincia di Pisa, ed è nota anche per un grave incidente, avvenuto ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra. Settecento persone evacuate tra Calci e Vico. La Regione 'Sì allo stato d emergenza' : Ettari ed ettari di boschi, olivi e montagna bruciati sui monti Pisani. 'Chi ha provocato tutto questo è un criminale', dice uscendo dal container della protezione civile di Calci, nel Pisano, l'...

Pisa - rogo Monte Serra : la procura indaga per Incendio doloso : “Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l’ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca“: lo ha dichiarato il procuratore di Pisa in merito all’incendio divampato nella tarda serata di ieri sul Monte ...