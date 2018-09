Incendio doloso nel Pisano | 500 persone evacuate nella notte

Vasto Incendio doloso nel Pisano 500 evacuati - a rischio i pompieri : Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo sul Monte Serra, per un Vasto incendio di bosco di origine quasi certamente dolosa. Oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la loro casa Segui su affaritaliani.it

A fuoco la chiesa dei SS Innocenti Martiri - forse l'Incendio è doloso : Pescara - È probabilmente doloso l'incendio che ha interessato all'alba di oggi, intorno alle 5.30, la chiesa dei SS Innocenti Martiri di Montesilvano (Pescara) in via Marmolada, nella zona collinare della città. Le fiamme, che sarebbero partite dal tetto della chiesa, creando seri danni al piccolo campanile sono state spente dopo alcune ore dai Vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano (Pescara) e di Pescara giunti ...

Incendio doloso uccide 4 fratellini : dopo 9 mesi la mamma esce dall’ospedale per i funerali : Lo scorso dicembre quattro bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni sono morti in un Incendio scoppiato nella notte nella loro casa di Salford, in Inghilterra. La mamma di 36 anni si salvò ma, gravemente ferita, ha saputo solo recentemente della morte dei figli. Ora uscirà per la prima volta dall'ospedale per partecipare ai funerali dei bambini.Continua a leggere

Castel Romano - Incendio doloso al campo rom : bruciate tonnellate di rifiuti tossici - Foto di Luciano Sciurba - : Ancora un vasto incendio di rifiuti tossici al campo rom di Castel Romano che ha costretto nuovamente i vigili del fuoco di Pomezia a intervenire. L'incendio, accompagnato da alte colonne di fumo, è ...

Bruciano nella notte le auto di due donne. Un Incendio è doloso - : Dopo un periodo di calma, ma solo apparente, le auto incendiate tornano ad occupare le prime pagine dei giornali. Due gli episodi avvenuti nella scorsa notte sui cui ora i carabinieri stanno provando ...

In fiamme deposito di detersivi a Napoli - resta l'ipotesi dell'Incendio doloso : La relazione dei vigili del fuoco è attesa per venerdì: solo allora sarà chiaro cosa ha portato all'incendio del deposito di detersivi di via Calata Capodichino, andato a fuoco nella tarda serata di ...

California - un Incendio doloso minaccia migliaia di case : 20.000 evacuati [GALLERY] : 1/8 ...

Incendio centro commerciale - non doloso : ANSA, - SAN MARCO ARGENTANO , COSENZA, , 8 AGO - Un Incendio è divampato per cause accidentali in un centro commerciale in contrada Gravina di San Marco Argentano. Le fiamme avrebbero avuto origine ...

Londra - Incendio doloso in un sobborgo : muore bambino di 7 anni : E' di una vittima il bilancio di un incendio doloso alla periferia sud-est di Londra. Lo riferisce Scotland Yard, annunciando di aver aperto un'indagine per omicidio. Il rogo, avvenuto nel sobborgo di ...

La verità dai filmati : l'Incendio dei rifiuti a Caivano è doloso : Caivano. Svolta, forse decisiva, nelle indagini sul devastante incendio di mercoledì scorso, che ha ridotto in cenere migliaia di tonnellate di balle di plastica e carta nell'area di stoccaggio dell'...