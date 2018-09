Incendio distrugge chiesa a Montesilvano | è il secondo in 8 giorni

meteoweb.eu

: RT @The_Big_Deh: Chi distrugge l'ambiente, considerate le conseguenze che un incendio porta per così tanti anni, andrebbe trattato come un… - FredLongSworD : RT @The_Big_Deh: Chi distrugge l'ambiente, considerate le conseguenze che un incendio porta per così tanti anni, andrebbe trattato come un… - Accentonews : Niscemi: un incendio distrugge un capannone - - GiulianaScrive : RT @The_Big_Deh: Chi distrugge l'ambiente, considerate le conseguenze che un incendio porta per così tanti anni, andrebbe trattato come un… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Solo ottofa era stata interessata da un, di probabile origine dolosa, che aveva danneggiato gli uffici. Oggi all’alba un nuovo rogo ha semidistrutto ladei Santi Martiri Innocenti a(Pescara), già distrutta dalle fiamme nel 2013 e poi ricostruita. “C’è un vero e proprio accanimento su cui non ci sono spiegazioni. Sembra che vogliano annullare questa realtà chiamata. Ormai è distrutta, è da ricostruire“, dice il parroco, don Rinaldo Lavezzo, che già dopo il primo episodio aveva sottolineato “da anni subiamo continue minacce da parte di alcuni residenti della zona che non vogliono la parrocchia”. Il primoc’era stato all’alba del 17 settembre. Si è subito pensato al dolo perché le fiamme erano state appiccate in più punti e in aree diverse della struttura. Stamani, attorno alle 5, il nuovo ...