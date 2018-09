In Red Dead Redemption 2 centinaia le decisioni da prendere | parla Rockstar

In Red Dead Redemption 2 troveremo 200 specie di animali differenti : La caccia rappresentava una grande risorsa per i coloni che si avventuravano nell'inospitale frontiera americana, in questo modo potevano procurarsi una grande quantità di risorse. Anche in Red Dead Redemption 2 rivestirà un ruolo molto importante. Come riporta VG247, Rockstar ha annunciato tramite un post su Twitter che in Red Dead Redemption 2 il giocatore potrà trovare circa 200 tipi diversi di animali, inclusi vari tipi di pesci e uccelli. ...

Red Dead Redemption 2 : in arrivo PS4 e PS4 Pro in bundle col gioco : Se non avete anche una PlayStation 4 e non vedete l'ora di mettere le mani su Red Dead Redemption 2, questo bundle fa decisamente per voi.Come riporta PlayStationBlog infatti a partire dal 26 ottobre verrà lanciato sul mercato un'imperdibile bundle di PS4 e PS4 Pro assieme a Red Dead Redemption 2.Questo naturalmente significa che potremo scegliere se godere dell'attesissima ultima opera di Rockstar con l'HDR di PS4, oppure al massimo del ...

In Red Dead Redemption 2 si potrà interagire con ogni NPC : Stando a quanto riportato da Comicbook, sembra proprio che nell'attesissimo Red Dead Redemption 2 si potrà interagire con ogni singolo NPC.La notizia della straordinaria caratteristica arriva da Danny O'Dwyer di NoClip, che di recente ha trascorso un po 'di tempo ad esplorare il mondo di gioco.O'Dwyer, nello specifico, ha parlato di un un momento, ovvero quando si è imbattuto in un vecchio durante la notte in un grande campo. Dopo aver salutato ...

Uscita Red Dead Redemption 2 su PC grazie a Devolver Digital? Novità in un tweet : Lo sappiamo, tutti vorrebbero una versione PC di Red Dead Redemption 2. Il 26 ottobre prossimo, stentiamo a credere che manca ormai solo un mese, il gioco western di Rockstar Games uscirà per PS4 e Xbox One. Un titolo atteso da ben otto anni dagli appassionati di tutto il mondo. La domanda però è sempre e solo una: uscirà su PC? Per ora non è assolutamente prevista questa versione. Ed è qui che entra in scena lo sviluppatore Devolver Digital, ...

Red Dead Redemption : i tramonti e lo stile di un capolavoro western - editoriale : Alba e tramonto sono due eventi unici nella vita dell'uomo. La presenza del sole ci definisce, perché da sempre significa la possibilità di sopravvivere, sia a livello nutrizionale, sia a livello meteorologico. Ma il sole regola anche i ritmi della vita umana in quello che si definisce 'ritmo circadiano': vivere la vita attiva durante la presenza del sole e dormire in sua assenza.Per questo il sorgere del sole e il suo tramontare sono due ...

Red Dead Redemption 2 : Devolver Digital chiede a Rockstar di pubblicare anche su PC con dei tweet esilaranti : Rockstar ha confermato, ad inizio settimana, che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile solamente per PS4 e Xbox One, almeno per il momento.COme riporta DSOgaming ci aspettiamo tutti che prima o poi il gioco approdi anche su PC, com'è stato anche per GTA5 in passato del resto, e Devolver Digital ha canzonato Rockstar chiedendole di lanciare il gioco anche su PC con degli esilaranti post su Twitter.Rockstar naturalmente non si è sbilanciata e ha ...

Kotaku : "i testicoli dei cavalli di Red Dead Redemption 2 saranno animati e potranno contrarsi in base alla temperatura" : Il lancio di Red Dead Redemption 2 si avvicina rapidamente col passare delle settimane, e Rockstar sta lentamente togliendo il velo alla sua attesa creatura mentre sempre più testate specializzate, compresa la nostra (qui trovate il provato), hanno avuto l'occasione di mettere le mani sul gioco e di fare importanti domande agli sviluppatori.Parliamo di uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, e avere la possibilità di chiedere qualsiasi ...

Probabile uscita Red Dead Redemption 2 su PC? I possibili scenari : Proprio in questi giorni Red Dead Redemption 2 ha ricevuto un importantissimo annuncio relativo a Red Dead Online, la rispettiva componente multiplayer. I giocatori però si stanno chiedendo: arriverà Red Dead Redemption 2 su PC? E' una delle domande più frequenti sin dall'annuncio delle piattaforme su cui debutterà il gioco, anche perché gli ultimi dettagli emersi dai gameplay non fanno altro che alimentare l'hype attorno al titolo Rockstar ...

Secondo Michael Pachter Red Dead Online sarà un successo dal punto di vista delle entrate : La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, sta iniziando ad essere messa a fuoco e analizzata. Innanzitutto, sembra chiaro come stia prendendo in prestito il modello adottato da Rockstar per la modalità Online di Grand Theft Auto V, GTA Online, in quanto i fan possono aspettarsi un ampio parco giochi pieno di attività. Red Dead Online riceverà anche aggiornamenti regolari per tenere i giocatori impegnati e, questo, si ...

Valanga di dettagli per Red Dead Redemption 2 : prima persona - immagini e gameplay : Red Dead Online è stato annunciato da Rockstar Games per ingannare l'attesa in vista del lancio di Red Dead Redemption 2, la cui uscita è in programma per il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One (chi comprerà il gioco potrà ovviamente accedere all'online). Stanno circolando in rete numerose anteprime con le immagini del gioco che ha come protagonista Arthur Morgan. Gli esperti che hanno già avuto la possibilità di provare la demo ...

Red Dead Redemption 2 : sarà possibile prendere di mira gli organi vitali dei nemici : Negli scorsi giorni Rockstar ha affermato che i giocatori potranno interagire con metodi non violenti col mondo di Red Dead Redemption 2, tuttavia quando iniziano a volare le pallottole si sente il bisogno di metodi efficaci per togliere di mezzo i nemici.Come riporta VG247, Arthur Morgan potrà utilizzare i fucili da caccia (ed altre armi di grosso calibro) per far letteralmente a pezzi la testa, le braccia e le gambe a chi sarò così sfortunato ...

Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato interamente in prima persona : Red Dead Redemption 2 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, dalle immagini e informazioni attualmente disponibili ci aspettiamo un mondo dinamico e di grande impatto, ricco di dettagli e di cose da fare, oltre che ad una trama che ci terrà incollati allo schermo dall'inizio ala fine. Come riporta VG247, oggi è stato reso noto che sarà possibile usufruire di diverse angolazioni per quanto riguarda la telecamera di gioco, ...

Red Dead Redemption 2 : Tanti nuovi dettagli in Anteprima : Manca davvero poco al lancio del tanto atteso Red Dead Redemption 2. Tra un mese circa potremo mettere le mani sul nuovo capolavoro firmato Rockstar, nell’attesa vogliamo condividere con voi una valanga di dettagli in Anteprima. Red Dead Redemption 2: Nuove informazioni diffuse da Rockstar I giocatori potranno sviluppare un rapporto di amicizia e fiducia con il proprio cavallo, quest’ultimo risulterà con il tempo ...