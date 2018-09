optimaitalia

: In evoluzione #Fortnite per #Android, lista nuovi modelli compatibili dal 25 settembre - OptiMagazine : In evoluzione #Fortnite per #Android, lista nuovi modelli compatibili dal 25 settembre - gaiags_ : RT @xjohnlockvibes: Xmurry (@xMurry_Official) -RAGAAAAZZI -invented parodie -power couple con Giampytek -siciliano af -trolla la gente su… - artvisdylan : RT @xjohnlockvibes: Xmurry (@xMurry_Official) -RAGAAAAZZI -invented parodie -power couple con Giampytek -siciliano af -trolla la gente su… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Finalmente oggi 25arrivano ottime notizie per i possessori di smartphone che hanno il robottino verde come sistema operativo e che sono intenzionati a scaricareper, come riporta SmartDroid. Non tutti ovviamente, da oggi i fortunati sono i possessori deismartphone HTC. Secondo il produttore asiaticoperè compatibile con itop gamma. Ecco la: HTC U12 Plus HTC U11 Plus HTC U11 HTC 10Volevate altri? Scrivete sotto nei commenti quale vorreste vedere per la prossima disponibilità diper. Per ora purtroppo il gioco è disponibile in open beta. Bisogna installarlo non dal Play Store (attenzione alle app fake, sono virus) ma dal sito ufficiale, inserire la propria email per la registrazione ed entrare in unad'attesa. Non appena è possibile giocare vi verrà inviato un ...