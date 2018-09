corrieredellosport

: In Cina know-how e tecnologia italiani - ossobuco20111 : In Cina know-how e tecnologia italiani - ansacalciosport : In Cina know-how e tecnologia italiani. Italia sarà presente a Fiera 'China world football' di Pechino | #ANSA - sieterelativi : @reuters_italia Ma nemmeno con furto di Tecnologia e know how in corso. Che la Cina dostrugga tutto ciò che ha cop… -

(Di martedì 25 settembre 2018) ...e diffusione del calcio attualmente in corso ed è riconosciuta dal Governo della Repubblica Popolare Cinese come evento centrale per il suo programma di forte valorizzazione di questo sport. Cosa può ...