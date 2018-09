“In che condizioni vive in carcere” Veronica Panarello | la denuncia di papà Franco a ‘La

Elettra Lamborghini : “In Italia se sei minimamente bellina e di buona famiglia puoi anche essere un genio ma resti una…” : “In Italia se sei minimamente bellina, sei di buona famiglia, puoi anche essere il genio dei geni ed aver studiato tutto, ma se hai un po’ di tette e sedere sei una…”. Elettra Lamborghini riassume così al sito davidemaggio.it la carriera da cantante e personaggio tv nel nostro showbiz. In attesa di rivederla dal 26 settembre su MTV (da mercoledì alle 22.50, canale 130 Sky) a condurre l’edizione Italiana di Ex On The Beach, ...

Berlusconi pronto a ricandidarsi critiche asprissime a Salvini definendo “Inaccettabili” le sue dichiarazioni : Il Cavaliere alla convention di Fiuggi contesta le dichiarazioni di Salvini sull’alleanza di centrodestra: “Inaccettabili”. E su Casalino: “In una democrazia avrebbe già le valigie in mano” “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”. Silvio ...

Manchester City - Guardiola : “In Champions se sbagli vieni punito” : “L’ho detto sempre, la Champions e’ una competizione completamente diversa”. Il Manchester City è pronto a rituffarsi nella Premier ma a tenere banco è ancora la sconfitta interna col Lione di mercoledì. “I giocatori non devono scusarsi, hanno lottato e hanno cercato di rimontare. Ma abbiamo commesso molti errori e quando questo succede, vieni punito. Non abbiamo giocato malissimo anche se non e’ stata ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco perché quest’anno arriva “In ritardo” : In astronomia, l’Equinozio d’autunno avviene in un momento ben preciso, in opposizione all’Equinozio di primavera: tale istante viene indicato come punto della bilancia o punto omega (la lettera greca tradizionalmente associata a questa costellazione, in cui l’Equinozio cadeva anticamente – oggi si trova nella Vergine). quest’anno, l’Equinozio d’Autunno sarà domenica 23 settembre 2018 alle ore 03:54. Infatti, se quest’anno l’Equinozio ...

Ocse - tagliata stima di crescita dell’Italia. “Incertezze su scelte politiche - tassi più alti e creazione di lavoro più lenta” : “Una crescita più moderata è probabile in Italia, per incertezze sulle scelte politiche, più alti tassi di interesse e più lenta creazione di posti di lavoro che frenano la spesa delle famiglie”. Per questo l’Ocse, nelle sue previsioni intermedie, ha rivisto al ribasso la crescita del pil italiano nel 2018, a +1,2% dal +1,4% previsto a maggio. Per il 2019 la crescita dovrebbe invece restare invariata all’1,1%. “All’Italia ...

USA - l’uragano Florence “In stallo” sulle Carolina : ancora piogge e inondazioni apocalittiche - a rischio molti siti di rifiuti tossici [FOTO e VIDEO] : 1/52 ...

Uragano Florence : tra “Inondazioni catastrofiche e “ondate che mettono a rischio la vita” - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : 1/85 AFP/LaPresse ...

Di Maio vs Moscovici : “Inaccettabile - non si permetta”. E su bilancio Ue : “Ribadito a Oettinger che veto Italia non cambia” : “C’è un atteggiamento da parte di alcuni commissari europei veramente inaccettabile e insopportabile”. Così, Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha replicato alle dichiarazioni sul”Italia del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. “Non solo non si devono permettere di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, ma ...

Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro/ “Inqualificabile e scorretto - non deve neppure nominare mio padre” : Rita Dalla Chiesa contro Michele Santoro: “Inqualificabile e scorretto, non deve neppure nominare mio padre”. L'attacco della celebre conduttrice di Forum al giornalista(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:36:00 GMT)

“In pubblico sorride ma finge. Perché soffre”. Meghan Markle - tristezza : “Ecco la verità” : Sono passati quasi quattro mesi da quando Meghan Markle ha sposato Harry. Sembra una vita, in realtà, ma il royal wedding chiacchieratissimo risale allo scorso 19 maggio. Da quel giorno, inevitabilmente, le attenzioni dei media si sono concentrate sull’ex attrice di Suits poi diventata duchessa di Sussex. Non c’è giorno, in pratica, che non esca una voce su di lei tra look audaci, strappi al protocollo e problemi in famiglia. ...

“Incinta - aveva abortito”. Morto il vip che fece impazzire d’amore e dolore Lady D : Se fosse stata viva, avrebbe sofferto terribilmente per questo lutto atroce. Ma la principessa Diana Spencer non c’è più. Sarebbe stata male, se avesse saputo che il suo ex amante è Morto di cancro all’età di 73 anni. Oliver Hoare se ne è andato, il tumore se lo è portato via senza pietà. Hoare, che era 16 anni più grande di Diana, era anche un caro amico del Principe Carlo che, ovviamente, aveva preso piuttosto male la loro relazione. ...

USA - uragano Florence : ecco tutti gli “Ingredienti” che lo rendono estremamente pericoloso : Per preparare una tempesta mostruosa come quella che sta per piombare sulla costa orientale degli Stati Uniti, servono una manciata di ingredienti e l’uragano Florence li ha tutti: 1. Temperature del mare più alte della media per aggiungere energia e pioggia alla tempesta. 2. Modello dei venti che permette alla tempesta di rinforzarsi e mantenere l’intensità raggiunta. 3. Innalzamento dei livelli del mare per aggravare le inondazioni. 4. ...

Ottavia Piccolo fermata da polizia “per mio fazzoletto Anpi”/ Lido Venezia - attrice : “In che Paese viviamo?” : Ottavia Piccolo fermata da polizia al Lido di Venezia "perchè avevo fazzoletto Anpi": ultime notizie, l'attrice denuncia il mini-fermo, "ma in che Paese viviamo?". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:10:00 GMT)