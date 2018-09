Immunoterapia nel trattamento del carcinoma a cellule di Merkel

fondazioneserono

: RT @msdsalute: Oggi si parla dell’impiego dell’immunoterapia in associazione alla chemioterapia nel trattamento di prima linea del carcinom… - robanza1 : RT @msdsalute: Oggi si parla dell’impiego dell’immunoterapia in associazione alla chemioterapia nel trattamento di prima linea del carcinom… - luppi_n : RT @msdsalute: Oggi si parla dell’impiego dell’immunoterapia in associazione alla chemioterapia nel trattamento di prima linea del carcinom… - L_Torri : RT @msdsalute: Oggi si parla dell’impiego dell’immunoterapia in associazione alla chemioterapia nel trattamento di prima linea del carcinom… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Un gruppo di oncologi italiani ha pubblicato una revisione della letteratura sulla terapia deldiin stadio avanzato. L’ne emerge come l’approccio più efficace. Ildiin fase avanzata è un tumore raro, classificato fra quelli di tipo neuro-endocrino, che si sviluppa nella pelle. Esso mostra una frequenza elevata di recidive, sia localizzate vicino alla neoplasia primaria che sotto forma di metastasi a distanza. Inoltre, è caratterizzato da una ridotta sopravvivenza. Le soluzioni di riferimento per la gestione dei casi con malattia localizzata sono: la rimozione della lesione tumorale con intervento chirurgico, la biopsia del linfonodo sentinella e la radioterapia. Nei soggetti che hanno una forma avanzata del tumore, la chemioterapia ha un ruolo centrale, mentre non esistono evidenze conclusive circa miglioramenti della ...