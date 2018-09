Immigrazione | Bersani a Di Martedì | ' Se quando arriva l' acqua non la dreni | ti inonda'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sono tanti i temi toccati da Pier Luigidurante l'intervista a Di, nella puntata del 25 settembre. Dall'aver avvertito invano Matteo Renzi sull'avanzata della destra allo sbaglio di non concedere la protezioni umanitarie, dall'andare oltre alla 'logica del pop corn' alla demagogia di Matteo Salvini. Gli sbagli di Renzi: 'Con le sue riforme la Turchia ci farebbe un baffo' L'intervista, condotta da Giovanni Floris, inizia commentando una recente dichiarazione di Matteo Renzi, in cui ha sentenziato che 'è stata fatta la guerra al Matteo sbagliato'. Pier Luigiribadisce di aver più volte lanciato l'allarme sul consenso crescente della destra, ma che, mentre lui ripeteva la celebre metafora della 'mucca in corridoio', Renzi era impegnato a progettare l'Italicum e la riforma costituzionale. 'Se fossero passate entrambe - spiega- in questo momento Matteo Salvini ...