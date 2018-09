Ilenia Lazzarin di Un posto al sole è incinta | l' annuncio sui social

Ilenia Lazzarin incinta : l’attrice di Un Posto Al Sole annuncia la gravidanza sui social : l’attrice Ilenia Lazzarin annuncia su Instagram di aspettare il suo primo figlio Ilenia Lazzarin , la famosa Viola Bruni della soap Un Posto Al Sole , poche ore fa ha annuncia to di essere in dolce attesa. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice esprime le sue prime emozioni causate dalla gravidanza . Con un pancione in perfetta […] L'articolo Ilenia Lazzarin incinta : l’attrice di Un Posto Al Sole annuncia la gravidanza ...

Un posto al sole : Ilenia Lazzarin INCINTA - l’attrice lo annuncia sui social : Ne abbiamo parlato proprio di recente: presto a Un posto al sole rivedremo ILENIA LAZZARIN e Paolo Romano, in un arco narrativo registrato durante l’estate. I due attori sono sul set anche in questi giorni e ciò ci fa immaginare che i ruoli di Viola ed Eugenio appaiano anche in seguito, ma in questi giorni “si mormorava” che in seguito ci potrebbe essere – almeno per un po’ – un minor numero di occasioni per ...