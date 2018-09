Ilaria Cucchi | Stefano ha sbagliato | ma stava ricominciando Non posso

Ilaria Cucchi : 'Stefano? Ha sbagliato - ma stava ricominciando. A me ha regalato l'amore' : 'Era un ragazzo buono, che aveva sbagliato, ma che stava ricominciando', Ilaria, sorella di Stefano Cucchi , torna a parlare della morte del fratello avvenuta nel 2009 dopo le percosse ricevute in ...

Ilaria - la sorella di Stefano Cucchi/ “Non posso perdonare chi lo ha ucciso. Borghi me lo ha restituito” : Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi dove ringrazia Alessandro Borghi per aver colto l'essenza del fratello: "Gli somiglia molto"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Ilaria Cucchi : “Denunciata dal maresciallo Mandolini - imputato nel processo sulla morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere

Polizia alla proiezione del film su Cucchi - Ilaria : “Piantonate Stefano anche da morto?” : "Stefano è stato così ben rappresentato da Alessandro Borghi viene piantonato anche da morto durante la proiezione del film 'Sulla mia pelle'. Consiglio al questore di Rimini di guardare il film per capire capire che Stefano è morto e quindi non è più pericoloso. O siamo ritenuti pericolosi io e il mio avvocato". Lo ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook.Continua a leggere

Sulla mia pelle - Ilaria Cucchi : “Questo film era ciò che dovevo a mio fratello”. Anselmo : “La morte di Stefano avrà giustizia” : Il 12 settembre è uscito nelle sale “Sulla mia pelle“, il film che fa rivivere gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Diretto da Alessio Cremonini, il film ha inaugurato la sezione Orizzonti del Festival di Venezia, volta a premiare i nuovi nomi emergenti del mondo del cinema. Sulla mia pelle racconta i giorni immediatamente precedenti quel 22 ottobre 2009 quando il giovane Stefano Cucchi, geometra di 31 anni, muore dopo ...

Ilaria Cucchi : "Tra Borghi e Stefano somiglianza impressionante. Ho sperato che il film finisse diversamente" : "No dai - pensavo - Stefano non può morire così, in questo modo atroce. Di dolore. Magari qualcuno in extremis interviene e si occupa di lui e lo salva. Magari rimangono impuniti coloro che lo hanno pestato e lui rimane in carcere ma vivo, e noi possiamo finalmente rivederlo. Ma Stefano non ce la fa ed in carcere non ci rimane. Il film finisce e Stefano è morto. Non è possibile un finale diverso".Ilaria Cucchi ...

Stefano Cucchi - applausi per il film Sulla mia pelle/ “Devastante ma necessario” - la sorella Ilaria commossa : Stefano Cucchi, applausi per il film Sulla mia pelle nel giorno del rilascio nelle sale cinematografiche e su Netflix: i commenti a caldo invadono i social, le parole della sorella Ilaria.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:34:00 GMT)

Cinema pieno per il film su Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : "Tutti sapranno la sua storia" : I commenti degli spettatori prima e dopo la visione del film al multisala Giulio Cesare, nel quartiere Prati a Roma...

Il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre : elenco delle sale e incontri con Alessandro Borghi e la sorella Ilaria : Dopo l'accoglienza commossa alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso agosto, arriva nelle sale il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre, giorno in cui debutterà in streaming su Netflix. Diversi circuiti cinematografici hanno deciso di distribuire l'emozionante racconto diretto da Alessio Cremonini che ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di stupefacenti e morto sette ...

Ilaria Cucchi commossa dopo la prima di “Sulla mia pelle” che racconta gli ultimi giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi - poi l’affondo su Matteo Salvini (VIDEO TRAILER) : Ilaria Cucchi non riesce a trattenere la commozione e dopo la proiezione di “Sulla mia pelle”, il film che ha inaugurato la sezione “Orizzonti” della Mostra del cinema di Venezia e che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi, corre ad abbracciare i protagonisti e il regista del film. L’emozione in sala è palpabile e Ilaria Cucchi prova a descriverla con alcune parole pubblicate su ...

"Cancellati da Fb eventi su film Cucchi" - la denuncia di Ilaria : Scompaiono dal web gli eventi sul film dedicato a Stefano Cucchi . E' quanto denuncia sua sorella Ilaria, che in un post pubblicato ieri ha espresso dispiacere e rammarico per la cancellazione di ...

"Spariti su Fb gli eventi dedicati al film su mio fratello" : La denuncia di Ilaria Cucchi : "'Sulla mia pelle aveva invaso il web. Una valanga di eventi organizzati in tutta Italia per la proiezione. La cosa mi ha fatto un enorme piacere e mi ha scaldato il cuore vedere ancora una volta quanto interesse e quanto calore ci sia intorno a Stefano e a questo bellissimo film su di lui. Devo pertanto confessare tutto il mio dispiacere e la mia amarezza per il fatto che tutto questo sia stato cancellato in un batter d'occhio da Facebook. ...

Alessandro Borghi : "Allo specchio ho visto l'ombra di Cucchi. Ilaria mi disse : 'Dentro i tuoi occhi vedo ciò che c'era nei suoi'" : "Per calarmi nei panni di Stefano ho dovuto perdere 20 chili e li ho persi semplicemente perché ho pensato che, se non li avessi persi, nessuno avrebbe creduto a una parola di quello che stavamo andando a raccontare: quando allo specchio ho intravisto l'ombra di Stefano ho iniziato a lavorare sul personaggio". Interpretare Stefano Cucchi, non è stata una scelta facile per Alessandro Borghi. L'attore - applaudito per 7 minuti a ...

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...