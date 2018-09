IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dall’1 al 6 ottobre 2018

Anticipazioni 'Il SEGRETO' - puntate spagnole : Fulgencio tenta di uccidere Raimundo : Fulgencio afferma che tutte le sue azioni sono legate a degli esperimenti e fa tutto questo per il bene della scienza. Fulgencio si innervosisce a causa del comportamento di Raimundo. Quest'ultimo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 25 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 25 settembre 2018: Hipolito e Onesimo pensano che Mauricio sia un vampiro e che non sia il solo a Puente Viejo, dunque decidono di indagare ulteriormente ma così facendo si mettono in ridicolo. Irene vuole conoscere da Severo tutti i dettagli della scomparsa di Carmelito. Il Santacruz crede però che Irene nasconda qualcosa e a fargli venire dei dubbi è Nicolas. In paese giunge un uomo vestito in modo ...

Il SEGRETO anticipazioni 25 settembre 2018 : Mentre Severo inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Irene, Saul cerca di convincere Prudencio a fare attenzione ai braccianti, desiderosi di fare una rivoluzione. Prudencio però non gli crede.

Il SEGRETO anticipazioni : Larraz e i suoi uomini interrompono le nozze di Prudencio e Julieta : José Milàn e Claudia Galàn Prosegue senza sosta l’appuntamento con le vicende de Il Segreto. La soap spagnola tiene compagnia al pubblico di Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 16.20 (con l’inizio del GF Vip, l’appuntamento è stato posticipato di 10 minuti) alle 17.10, e il sabato alle 15.10. Agli appuntamenti in daytime sulla rete ammiraglia si è inoltre aggiunto da alcune settimane uno spazio settimanale in prima serata ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA viene ARRESTATA - ecco perché : Guai in arrivo per la povera JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei mesi autunnali de Il Segreto e tutto avrà inizio quando la ragazza rifiuterà di fare l’amore con il marito Prudencio Ortega (Josè Milan); ricapitoliamo perciò quello che succederà per comprendere meglio i successivi passaggi della storyline… Le anticipazioni segnalano che JULIETA diventerà ufficialmente la moglie di Prudencio, anche se la cerimonia nuziale verrà ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate settimana dal 1 al 6 ottobre 2018 : Francisca è alla forca? : Eccoci con le anticipazioni della soap Il Segreto, inerenti alle puntate trasmesse durante la prima settimana di ottobre 2018. Ricordiamo che mercoledì, 3 ottobre, assisteremo ad un duplice episodio, il primo su Canale 5 all’ora consueta 16.20 ed il secondo in prime time alle 19.50 su Rete 4. Che ci dobbiamo aspettare da queste nuove puntate? Francisca sarà in pericolo, i lavoratori manifesteranno contro la borghesia. Verremo a conoscenza ...

Anticipazioni Il SEGRETO - da oggi nuovo orario nel DayTime - la soap inizia alle 16 : 20 : A partire da oggi lunedì 24 settembre, Il Segreto cambia orario di programmazione. Sino alla scorsa settimana, i telespettatori hanno avuto modo di seguire le avventure degli abitanti di Puente Viejo dalle 16.10 ma da oggi pomeriggio, a quell'orario va in onda il Grande Fratello Vip. Per vedere la soap opera di Aurora Guerra sarà necessario attendere una decina di minuti, infatti, la guida tv ufficiale della Mediaset ha impostato l'inizio della ...

Il SEGRETO anticipazioni settimanali : a Puente Viejo si teme la rivoluzione : Le vicende degli abitanti di Puente Viejo ci terranno compagnia anche nel corso dell'ultima settimana di settembre e le prossime puntate de Il Segreto si preannunciano davvero piene di colpi di scena: i braccianti di Larraz sono davvero pronti alla sommossa e ciò porterà a un grande sconvolgimento in tutto il paese. Vediamo insieme gli avvenimenti principali della prossima settimana. anticipazioni Il Segreto, i braccianti sono pronti per ...

Il SEGRETO - anticipazioni : DONNA FRANCISCA scompare nel nulla!!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia, Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) inizierà a temere per il destino della moglie FRANCISCA (Maria Bouzas): oltre a stare vicino alla figlia Emilia (Sandra Cervera) e al genero Alfonso (Fernando Coronado) a causa delle vessazioni che farà patire loro il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), l’Ulloa Senior inizierà infatti a notare dei comportamenti strani da parte della ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Severo tenta il suicidio - Nicolas vendica la morte della moglie : Nelle prossime puntate della telenovela di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra ci saranno dei clamorosi colpi di scena. Le Anticipazioni di meta' ottobre 2018 rivelano che Severo Santacruz, sempre più disperato per non essere riuscito a ritrovare suo figlio Carmelito, tentera' di togliersi la vita ingerendo del laudano. L’ex fotografo Nicolas Ortuno, invece, dopo aver scoperto una ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 24 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 24 settembre 2018: Laura dice a Saul che ha sentito alcuni braccianti fare dei discorsi su armi e rivoluzione. Saul cerca di avvisare tutti, ma sembra che nessuno creda alle sue parole… A Puente Viejo saranno presto celebrati due matrimoni: si sposeranno Prudencio e Julieta ed anche Dolores e Tiburcio… Mentre le nozze Prudencio-Julieta fanno notizia, quelle di Dolores sono evidentemente ...

Il SEGRETO anticipazioni : ecco cosa succede entro METÀ OTTOBRE 2018 : I colpi di scena nella sfortunata Puente Viejo non finiscono mai; scopriamo insieme che cosa succederà a Il Segreto nelle puntate in onda a METÀ OTTOBRE 2018, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali: Consuelo salva la vita a Francisca. Condannata a morte dagli operai per i vari soprusi perpetrati contro di loro negli anni, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) riuscirà a cavarsela anche in questa circostanza: ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Alfonso sospetta che Emilia abbia tradito Nicolas : Le vicende della soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata nella cittadina di Puente Viejo sono sempre caratterizzate da intrighi, nuovi arrivi, abbandoni, e soprattutto da colpi di scena. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nel periodo autunnale Alfonso Castaneda dopo essere stato scagionato grazie al suocero Raimundo Ulloa oltre a cambiare del tutto il suo atteggiamento avra' un brutto sospetto. In particolare il ...

Anticipazioni Il SEGRETO - trame fine settembre : Julieta si sposa - Francisca in ostaggio : Proseguono le avventure degli abitanti di Puente Viejo e nella prossime due settimana ne vedremo di belle. Stando alle Anticipazioni Il Segreto, ci sara' molto movimento al villaggio. Ci sara', infatti, una sommossa da parte di Graciano [VIDEO] e dei suoi uomini che interromperanno le nozze di Julieta. Francisca, invece, sara' presa in ostaggio e costretta a servire i braccianti. Il Segreto, trame della prossima settimana: rivolta a Puente ...