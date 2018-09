calcioweb.eu

: Il ritorno di #Berlusconi è anzitutto un problema di accordi (e #Salvini non c'entra). Anche oggi sul Foglio trovat… - ilfoglio_it : Il ritorno di #Berlusconi è anzitutto un problema di accordi (e #Salvini non c'entra). Anche oggi sul Foglio trovat… - Emagorno : Anni di parole e una conclusione: alla prova dei fatti il #M5S è complice del ritorno in scena di #Berlusconi. Con… - CalcioWeb : Il ritorno di #Berlusconi, #Fininvest rileva il 100% del #Monza -

(Di martedì 25 settembre 2018) Silviotorna a fare calcio. La, l’holding della famiglia del Cav, a quanto si apprende da fonti parlamentari di centrodestra, è pronta are ildella Società sportiva. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Manca solo l’ufficializzazione. Adriano Galliani, attuale senatore di Forza Italia, sarà l’amministratore delegato delcalcio, mentre l’imprenditore Nicola Colombo resterà il presidente. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo IldiildelCalcioWeb.