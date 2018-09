tg.la7

: #Mattarella: i togati non devono assumere decisioni secondo logiche di pura appartenenza. Ciò che deve guidare i co… - Quirinale : #Mattarella: i togati non devono assumere decisioni secondo logiche di pura appartenenza. Ciò che deve guidare i co… - liviofiorillo : RT @TgLa7: Il Quirinale attende l'arrivo del decreti su Genova e Sicurezza - lucerruti : RT @TgLa7: Il Quirinale attende l'arrivo del decreti su Genova e Sicurezza -

(Di martedì 25 settembre 2018) Lasciamo la precedenza al provvedimento licenziato 11 giorni fa per l'emergenza ponte, ripete Matteo Salvini. Sarebbe singolare far arrivare in Gazzetta Ufficiale prima il dl Salvini e poi...