Il primo esordio di Belleville

WTA Tokyo – Sloane Stephens crolla all’esordio : l’americana sconfitta da Donna Vekic al primo turno : Sloane Stephens sconfitta all’esordio nel WTA di Tokyo : la tennista americana si arrende ad una sorprendente Donna Vekic Esordio amaro per Sloane Stephens nel WTA di Tokyo . La tennista americana, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta dalla croata Donna Vekic (numero 45 WTA). Sloane Stephens è stata sconfitta in due set, durati complessivamente 1 ora e 28 minuti, conclusi con il punteggio di 4-6 / 4-6. ...

Ronaldo subito show : all'esordio - firma il primo gol in bianconero (dopo soli 8 minuti) : È di Ronaldo il primo gol della Juventus a Villar Perosa. Il portoghese è stato bravo a farsi trovare pronto sul filo del fuorigioco dalla sventagliata di Bernardeschi e a infilare il primo gol con la sua nuova maglia con un imprendibile sinistro, accolto dal boato del numeroso pubblico presente.Questa mattina, i tifosi erano in fila a Villar Perosa, per assistere a Juve A-Juve B, la classica amichevole in famiglia nella ...