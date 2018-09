Il posto della memoria

Il Brancaccio di 3P - padre Pino Puglisi - - 'avamposto della Chiesa del Papa' : Forse lui sì, ma molti no, non se li aspettavano tutti quei lenzuoli stesi sui balconi al sole di Brancaccio, segno di accoglienza, ma anche evocativo simbolo di riscatto, che il pomeriggio del 15 ...

"Il Brancaccio di 3P (padre Pino Puglisi) - avamposto della sua Chiesa” : Forse lui sì, ma molti no, non se li aspettavano tutti quei lenzuoli stesi sui balconi al sole di Brancaccio, segno di accoglienza, ma anche evocativo simbolo di riscatto, che il pomeriggio del 15 settembre hanno sventolato il loro benvenuto a Francesco venuto a rendere omaggio a padre Pino Puglisi, ucciso 25 anni fa. "La rivoluzione dei lenzuoli l’ha inventata 3P qui nel quartiere, con le giornate ...

Chirurgia della cataratta : soluzione innovativa nel postoperatorio : Chirurgia della cataratta: NTC verso un nuovo paradigma nel postoperatorio. Presentata dall'azienda farmaceutica al congresso ESCRS

Amanda Lear confessa al Corriere della Sera di essersi proposta alla produzione di X Factor 2018 in sostituzione di Asia

La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite : Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal proprio posto su un volo Alitalia per far posto, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quel posto da lui prenotato c'era seduta l'ex presidente della Camera Laura ...

Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova intesa tra le Coree : DALL'ITALIA La vigilanza Rai approva la risoluzione per la nomina del presidente. Il cda si riunirà la settimana prossima per il via libera definitivo alla candidatura di Marcello Foa. Forza Italia si è astenuta dalla votazione ma il portavoce Giorgio Mulé spiega che “stavolta c’è condivisione nel

Rai - via libera della vigilanza : Foa riproposto presidente : Dopo lo scontro di stamattina, con il dibattito infuocato tra Pd, Forza Italia e maggioranza di governo, la Commissione di vigilanza della Rai ha votato il via libera alla risoluzione che permetterà al Cda di riproporre Marcello Foa come presidente.La risoluzione è stata votata dalla maggioranza mentre Forza Italia si è astenuta. Nel testo la commissione di fatto sollecita il cda della Rai a nominare il presidente individuandolo tra tutti i ...

Barbara D’Urso e la mancata ospitata a Cartabianca. La versione della Rai : “Nessuno blocco. Abbiamo proposto un rinvio” : La mancata ospitata di Barbara D’Urso a Cartabianca su Rai3 è diventato un piccolo caso televisivo. La conduttrice di Domenica Live nel pomeriggio di ieri su Instagram aveva svelato lo stop improvviso dell’azienda di Viale Mazzini: “Stasera (ieri sera, ndr) sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me (…) Era tutto organizzato da tempo per una lunga ...

Hackerato il profilo Instagram di Thomas Berdych : al posto della sua foto c’è Spongebob… nudo! [GALLERY] : Qualcuno si è divertito ad hackerare il profilo Instagram di Thomas Berdych: al posto della sua foto personale è comparsa quella di Spongebob… nudo! Al giorno d’oggi, la nostra vita è praticamente contenuta sui nostri profili social. Capita dunque che se qualche ladro riesca a scoprire la password di un nostro account ed hackerarlo, si provino le stesse sensazioni di quando si subisce un furto nelle proprie case. Ovviamente è così anche ...

Reddito di cittadinanza - M5s : 'Presupposto indispensabile della prossima manovra' : "Garantire una vita dignitosa a tutti, sostenere i cittadini in difficoltà e permettergli di rientrare nel mondo del lavoro non è un utopia, è un dovere", si precisa.

Francavilla Fontana - Br - .Esposto-denuncia penale depositato alla Procura della Repubblica di Lecce e a quella di Brindisi controVerrascina - ... : Il tutto in nome della scienza ma solo a parole poiché in realtà costoro prescindono da dati e da basi scientifiche e statistiche. I signori di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri non hanno ...

Pattinaggio di Figura – Lombardia Trophy : Della Monica-Guarise al terzo posto : Sul ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo, nella seconda giornata Della tappa italiana delle Isu Challenger Series, Nicole e Matteo conquistano il podio tra le coppie di artistico. Guignard-Fabbri brillanti e al comando dopo la rhythm dance Primo grande risultato per l’Italia nella seconda giornata del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series e in programma fino ...