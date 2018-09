Il Play Store ci offre oggi un “piatto” ricco di offerte su app e giochi Android

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono più di 45 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus con Android 9 Pie riceve Digital Wellbeing attraverso il Play Store : Finora Digital Wellbeing era disponibile esclusivamente sugli smartphone Pixel con Android 9 Pie ma da oggi è possibile utilizzarlo anche su Nokia 7 Plus con la beta più recente.

Più di 60 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare bene la giornata : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 32 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la giornata?

Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store : Weather Timeline è il nome di una popolare applicazione Android che non è più disponibile sul Play Store. Scopriamo insieme il perchè

Veon scompare dal Google Play Store : addio alla versione dell'applicazione gestita da Wind : Un pezzo dell'offerta di Wind Tre S.p.A. è appena scomparso: Veon è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store e da App Store.

Il Google Play Store mostra le autorizzazioni richieste dalle app prima del download : Il team del Google Play Store sta testando una nuova funzionalità per rendere più semplice agli utenti la gestione dei permessi da concedere alle varie app

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti giochi e app Android : Sono più di 45 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 14 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend?

Demo Fifa 19/ Download disponibile per PC - Xbox One e Playstation 4 : in crash il PsStore : Demo Fifa 19, Download dalle ore 16:00 su Playstation Store, Xbox Store e Origin: 10 saranno le squadre presenti fra cui anche le due italiane Juventus e Roma. E’ disponibile dalle ore 16:00 di oggi la Demo di Fifa 19. La versione dimostrativa della saga calcistica di EA Sports, è in Download per PS4, Xbox One e PC, con versioni di peso leggermente diverse: 7.45 Gb per la console di casa Sony, 7.48 per quella di Microsoft, e infine, 7.12 per il ...

Problemi PlayStation Store : la situazione migliora ma ci sono ancora delle incertezze : A partire dal primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:30, si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni dell'utenza relative a un grave disservizio del PlayStation Network, che risultava inaccessibile a migliaia di giocatori.Come riporta VG24/7, sembra che ora la situazione stia tornando alla normalità, con il PSN adesso fruibile. Curiosamente, i Problemi sono sorti in stretta concomitanza con l'arrivo della demo di FIFA 19, e chissà se ...

Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push : Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile, introducendo Quick Suggest e News Push, oltre ad alcune altre funzioni viste nella beta.

Nuova promozione di PlayStation Store : 70% di sconto acquistando due giochi : Lo Store di PlayStation ha da poco reso disponibile un'interessantissima promozione valida per alcuni giochi.Nello specifico, il negozio propone il 70% di sconto acquistando due giochi che aderiscono all'offerta. Andando sulla pagina dedicata, potete vedere che sono presenti titoli del calibro di Dishonored 2, Mad Max, Sniper Elite 4, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e molti altri.Nel caso in cui siate interessati all'acquisto di due titoli ...

Il Play Store propone anche oggi un "piatto" ricco di offerte su app e giochi Android : Sono più di 45 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il rientro a scuola?

Rootless Pixel Launcher torna sul Play Store : L'applicazione Rootless Pixel Launcher è tornata sul Play Store dopo essere stata rimossa alcuni giorni fa da Google. Scopriamo tutti i dettagli

Rimossa dal Google Play Store un'app descritta come una MicroSD da 32 GB : Sul Google Play Store spesso si trovano app bizzarre e una di queste è quella che promette di garantire agli utenti 32 GB di memoria per archiviazione