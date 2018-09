Il padre di Veronica Panarello | Io le credo Parliamo sempre di Loris

Veronica Satti riabbraccia il padre Bobby Solo : «Finalmente insieme» : Veronica Satti ha finalmente riabbraccia to il padre Bobby Solo dopo tanti anni trascorsi lontani l'uno dall'altra e una dolorosa causa in tribunale. L'ex concorrente del Grande Fratello...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti pubblica la foto con il padre Bobby Solo : Alla fine, la tanto sospirata pace tra Veronica Satti , concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello , andata in onda su Canale 5 durante la scorsa primavera, e il padre Bobby Solo è arrivata.Sul profilo ufficiale Instagram di Veronica , infatti, è stata condivisa una foto che ritrae la 27enne in compagnia del celebre cantante e del piccolo Ryan, il figlio che Bobby Solo ha avuto nel 2013 dalla sua attuale compagna Tracy Quade ...

