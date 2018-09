Il nuovo trailer di Hitman 2 ci dà il benvenuto a Santa Fortuna | nella letale giungla

Animali fantastici : I crimini di Grindelwald - ecco il nuovo trailer : Annunciando l’uscita del nuovo trailer di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, la scrittrice (e qui anche sceneggiatrice) JK Rowling aveva promesso che i fan avrebbero udito un nome molto familiare. Dopo varie speculazioni, la diffusione della clip ha rivelato il mistero: si tratta di Nagini, il fidato serpente di Voldemort nella saga originale di Harry Potter, che qui viene reinterpretata come una donna mutaforma, interpretata ...

Animali Fantastici - ecco il nuovo trailer : si torna ad Hogwarts : È online il trailer finale del film 'Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald', attesissimo sequel della saga nata dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling, al cinema dal 15 novembre. ...

Scopriamo i Genestealers con un nuovo interessante trailer di Space Hulk : Tactics : Space Hulk: Tactics è uno strategico basato a turni che ci potrebbe ricordare XCOM nelle meccaniche.Come riporta Eurogamer il gioco sarà disponibile a partire dal 9 ottobre per PC, PS4 e Xbox One, e mentre questa data si fa più vicina è stato pubblicato anche un'interessante trailer nel quale possiamo fare meglio conoscenza con una pericolosa classe di nemici con cui avremo a che fare durante la campagna.Nel video sono presentati infatti i ...

Death Stranding : un nuovo imperdibile trailer spunta in rete : Kojima Prioductions ha concluso il Tokyo Game Show 2018 con un'interessante trailer di presentazione dell'attesissimo Death Stranding, riporta Kotaku.Vediamo insieme il filmato, riportato qui di seguito:Il filmato, apparso all'improvviso sull'Instagram TV di Hideo Kojima, è stato repentinamente ricaricato in rete dagli appassionati. Nella breve sequenza possiamo sentire un dialogo e intravvedere un nuovo personaggio dalla costosissima maschera ...

Jump Force uscita - personaggi - trailer - beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

RIDE 3 corre in un nuovo Trailer : Milestone è orgogliosa di annunciare il nuovo Trailer “The Motorcycle Encyclopedia”, che attraverso le pagine di un magazine virtuale dedicato alle due ruote, rivela le molteplici categorie di moto presenti nell’attesissimo RIDE 3, ultimo capitolo di uno dei suoi franchise più amati, considerato un vero e proprio tributo alla cosiddetta “bike culture”. nuovo Trailer per RIDE 3 Ecco quali saranno le ...

Trailer ufficiale di Doctor Who 11 - tra il nuovo cacciavite sonico e un moderno TARDIS (video) : BBC One ha divulgato il Trailer ufficiale di Doctor Who 11. Si tratta della seconda clip che anticipa la tanto attesa undicesima stagione, la prima con un Signore del Tempo donna (interpretato da Jodie Whittaker di Broadchurch). I nuovi episodi rappresentano un cambio di rotta per il longevo show britannico. Dopo otto anni, Steven Moffat ha lasciato il timone della serie a Chris Chibnall (la mente di Broadchurch). Inoltre, almeno in questa ...

Just Cause 4 si mostra in un nuovo Gameplay Trailer : Dopo la première mondiale del Gameplay con il tornado dello scorso mese, questa presentazione esclusiva in diretta continua ad approfondire la vastità del mondo di Just Cause 4. Davanti al pubblico presente alla Gamescom 2018, il game director Francesco Antolini svela delle novità sul gioco mentre il producer Bryan Rodriguez gioca in diretta. Uno sguardo al nuovo Gameplay di Just Cause 4 In Just Cause 4, la ...

DEVIL MAY CRY 5 : Bonus pre-order - Deluxe Edition e nuovo Trailer : In occasione del Tokyo Game Show 2018, Capcom ha svelato non solo i Bonus pre-order e la Deluxe Edition per DEVIL May Cry 5, ma anche un cameo dedicato a Mega Man che sarà presente nel nuovo capitolo della serie, scopriamo di cosa si tratta. DEVIL May Cry 5: Deluxe, Bonus e nuovo Trailer Coloro che acquisteranno la Deluxe Edition si ritroveranno i seguenti contenuti aggiuntivi: Armi DEVIL Breaker: Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet ...

Resident Evil 2 protagonista al Tokyo Game Show 2018 con un nuovo trailer e diverse immagini : Capcom si sta muovendo con particolare attenzione proponendo capitoli inediti dei propri franchise storici ma puntando anche su remaster e soprattutto remake incredibilmente attesi. Resident Evil 2 Remake è la dimostrazione del fatto che questo tipo di progetti, se realizzati con la cura giusta, possano davvero fare breccia nel cuore di fan e critica proponendosi tra i lanci più attesi in assoluto.Il 25 gennaio 2019 potremo finalmente mettere le ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra Dante in azione e svela il terzo personaggio giocabile : ecco il misterioso V : Il Tokyo Game Show 2018 non è di certo avaro di novità per tutti i fan di Devil May Cry che stanno attendendo con trepidazione il lancio di Devil May Cry 5, ultimo capitolo di un franchise che dopo il DMC di Ninja Theory vuole tornare alle origini convincendo anche e soprattutto i fan di vecchia data.Come segnalato da Polygon, l'evento nipponico ci ha permesso di dare un'occhiata da vicino a un nuovissimo trailer che si concentra soprattutto su ...

Fifa 19 - nuovo trailer e la lista dei calciatori top di Serie A - : Una sfilata di campioni nel nuovo trailer di Fifa 19 , intitolato ' Champions Rise ': un mix di live action e gameplay condito da effetti speciali degni di un film da grande schermo. Nel video si ...

Il Ritorno di Mary Poppins : il nuovo trailer italiano del film : ... ma allo stesso tempo abbiamo rivisitato quel mondo in modo completamente nuovo, con una nuova storia e una nuova colonna sonora. Inoltre, abbiamo cercato di rendere il racconto più accessibile per ...

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...