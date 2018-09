Il navigatore social Waze è arrivato su Apple CarPlay

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Grazie all’arrivo di iOS 12 sugli iPhone il popolaresatellitareè finalmente compatibile con, il sistema per collegare un iPhone all’automobile e controllarne le funzioni direttamente dal touchscreen del veicolo. Fino a poco tempo fa chi ha un iPhone poteva usare solo le mappe della stessa, che non sono necessariamente il migliorpossibile. Molte persone infatti preferiscono, un’app che ha fatto dell’elemento “” la propria colonna portante. Chi usaè infatti membro di una comunità numerosa in cui chiunque può segnalare in tempo reale incidenti o rallentamenti, in modo da dare agli altri l’opportunità di scegliere tempestivamente un percorso alternativo. Una bella comodità che il più delle volte consente di non rimanere bloccati nel traffico e che negli anni ha incentivato sempre più ...