Il Motor Show di Bologna diventa ' Motor Show Festival - Terra di Motori' e va a

Motor Show diventa Festival e trasloca da Bologna a Modena : Lo stesso Muzzarelli ha svelato come le Case automobilistiche interpellate siano "entusiaste, sarei felice se le cinque case più importanti del mondo collaborassero, se si muoverà la Ferrari sono ...

Motor Show - È ufficiale : l'edizione 2018 non si farà : ...produttori abbiano deciso di non partecipare alle manifestazioni di Parigi o Francoforte per concentrare tutte le risorse e le attenzione su Ginevra o altri eventi non legati direttamente al mondo ...

Motor Show - ufficiale : l'edizione 2018 non si farà : Dopo giorni di indiscrezioni e anticipazioni è arrivata l'ufficialità: il Motor Show non si terrà più, come previsto, tra il 6 e il 9 dicembre prossimi. Non solo. La manifestazione, secondo quanto indicato da Antonio Bruzzone, direttore generale di Bologna Fiere, subirà una serie di importanti cambiamenti.Cambia tutto. Il Motor Show sarà organizzato nel prossimo mese di maggio ma non più tra i viali e le strutture del quartiere fieristico di ...

Addio al Motor Show di Bologna - al suo posto un festival dei motori a Modena : Il Motor Show cambia date - da dicembre 2018 a maggio 2019 – e anche sede, da Bologna a Modena. Rino Drogo, direttore del Motor Show per BolognaFiere, conferma le indiscrezioni di stampa delle ultime ore: “Solo venerdì abbiamo saputo che il consiglio di amministrazione di BolognaFiere ha deciso di anticipare i lavori di costruzione del nuovo padigl...

Motor Show : edizione saltata - forse. Per un evento morto da anni : L’invito porta la data 13 settembre: “Buon pomeriggio, inviamo alla vostra attenzione l’invito alla conferenza stampa di presentazione del Motor Show 2018 di BolognaFiere in programma per martedì 25 settembre, a Milano, presso l’hotel Principe di Savoia alle ore 11.00“. Domani. A questa mail ne era seguita un’altra, il 17 settembre, dal direttore: “Cara Barbara, […] L'articolo Motor Show: edizione ...

Addio al Motor Show di Bologna : in Italia si chiude un’epoca d’oro dei motori : Martedì prossimo si svolgerà una conferenza stampa che farà luce su questa spiacevole situazione Il Motor Show di Bologna è stato annullato: l’edizione 2018 della storica kermesse automobilistica che si doveva svolgere dal 6 all’8 dicembre prossimi non si farà, la notizia è stata infatti diffusa ufficialmente anche se sul sito ufficiale dell’evento non è stata pubblicata nessuna notizia in merito. A pesare su questa incredibile decisione ...

Motor Show di Bologna - è arrivato il capolinea? : L’annuncio ufficiale verrà dato probabilmente solo martedì 25 settembre, giorno in cui è stata fissata una conferenza stampa da parte degli organizzatori, ma tutti gli indizi portano al fatto che la prossima edizione del Motor Show di Bologna non si farà. Inizialmente prevista con una formula “breve”, ovvero solo dal 6 al 9 dicembre prossimo, pare che la kermesse bolognese abbia dovuto fare i conti con le numerose defezioni da ...

Motor Show - Salta l'edizione prevista a dicembre : Il Motor Show 2018 non si farà: la notizia non è ancora ufficiale, ma nelle ultime ore ha fatto il giro delle redazioni, soprattutto quelle dei quotidiani locali, preoccupate dell'impatto che la perdita di un evento importante come questo potrà avere sull'economia della città. L'organizzazione, che fa capo a Bologna Fiere, per ora non conferma nulla, ma ha indetto una conferenza stampa per domani, a Milano, nella quale verranno fornite maggiori ...

Addio al Motor Show : la fiera dei motori saluta Bologna : Per 10 giorni Bologna si trasformava nella capitale dell'auto, grazie al perfetto mix tra novità, spettacoli all'interno dei padiglioni, prove su strada e gare in pista Il Motor Show di Bologna fu ...

Nissan presenta un nuovo concept Navara al Motor Show di Hannover : Nissan Navara Dark Sky concept, sviluppato nel Regno Unito in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mette in...

Motori ruggenti a Vibo per l'arrivo dello Stuntman Show : E poi tanti mezzi protagonisti del mondo della tv come i protagonisti del film Cars tra cui Saetta Mc Queen e King . Li vedrete dal vivo in tutto il loro splendore. Piloti e Stuntman offriranno uno ...

Motorshow 2Mari - Montebello si prepara ad accogliere l’evento : Nuovi posti di lavoro e strutture ricettive, Montebello si prepara ad accogliere il “Motorshow 2Mari” Altra delibera del Comune che rafforza il patrocinio dell’evento. Il sindaco Suraci: «Il Porto di Saline divenga un polo turistico o al servizio della pesca. Occasione unica per rilanciare l’area Grecanica». «Sarà l’occasione per rilanciare il nostro territorio e tutta l’area grecanica. Non potevamo lasciarci sfuggire una simile ...

Motor Show di Bologna con tante sorprese e aperto anche la sera : ... del panorama sportivo internazionale, daranno vita a spettacoli sulle quattro e due ruote. Ci saranno le prove di abilità e drifting, le esibizioni di prestigiosi stunt driver e ancora le specialità ...

Rombano i Motori a Corigliano-Rossano - arriva lo Stuntman Show : La manifestazione, organizzata dal team Rossi , farà tappa dal 14 al 16 agosto ai Portali di Corigliano e dal 18 al 20 agosto allo stadio di Rossano, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30. ...