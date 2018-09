Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d' Oro

'L'origine del mondo' : ecco chi ispirò il famoso quadro di Courbet : E' senza dubbio uno delle opere più famose e controverse dell'iconografia mondiale. Ora, grazie ad una scoperta casuale, sappiamo chi era la modella che posò per il pittore francese

E sulla tavola dei Grandi del mondo arriva il bianco piemontese : ...ma non solo - commenta Paolo Damilano - ma anche il nostro bianco del Roero è seguito in modo maniacale dalla vigna allo scaffale e trovarlo offerto su una delle tavole più prestigiose del mondo è ...

Le recensioni più assurde sulle attrazioni più belle del mondo : Spesso i turisti delusi si lamentano su Internet pubblicando opinioni che lasciano perplessi. Ecco alcune delle più improbabili e divertenti

Ambiente : al via ‘Dialoghi del Farnese’ sul mondo di domani : L’architetto Stefano Boeri e lo storico del paesaggio Hervé Brunon hanno animato il primo dei ‘Dialoghi del Farnese‘, ieri all’ambasciata di Francia a Roma, nell’ambito di una serie di ‘Incontri italo-francesi sul mondo di domani’ che si terranno fino al 17 dicembre in undici citta’ (Roma, Mantova, Bologna, Torino, Ferrara, Bari, Palermo, Genova, Firenze, Napoli e Milano). Introducendo ...

Prendi il mondo e vai compie 30 anni - lo shock della morte in un pomeriggio d’autunno : Era un normalissimo pomeriggio autunnale di 30 anni fa, quando i giovani spettatori di Italia 1 si trovarono di fronte a una puntata devastante di un cartone animato (il termine ‘anime’ l’avremo scoperto un po’ di tempo dopo). Prendi il mondo e vai (tratta dal manga Touch) raccontava le gesta di due fratelli gemelli Kim e Tom (nella versione originale Kazuya e Tatsuy) e dell’amica d’infanzia Minami. ...

Fumo elettronico - il mondo del vaping si appela all'Oms : Roma, 25 set., askanews, - ANAFE - l'Associazione Nazionale Produttori Fumo elettronico aderente a Confindustria - partecipa all'iniziativa, promossa a livello internazionale dalle associazioni dei ...

Nuoto - fissata l’udienza di Filippo Magnini : l’ex campione del mondo atteso davanti al TNA il 15 ottobre : L’ex nuotatore azzurro dovrà rispondere delle accuse di consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e di favoreggiamento Il prossimo 15 ottobre andrà in scena alle ore 14 l’udienza di Filippo Magnini, che si presenterà davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping come rivelato dalla Nado Italia in un comunicato. La procura antidoping ha chiesto per l’ex campione del mondo dei 100 stile libero 8 anni di ...

Identificata la donna de "L'origine del mondo" : L'origine del mondo. Uno dei quadri più famosi della storia dell'arte. E anche più significativi. Dipinto a olio su tela da Gustave Courbet nel 1866, è oggi conservato al Museo d'Orsay a Parigi. Tra le comitive di studenti che pasano davanti al quadro c'è chi sorride e chi si chiede perché il pittore realista decise di immortalare questo tema. Una donna inquadrata dal basso, che mostra le sue grazie, il ventre e un accenno di seno, coperto da ...

Sci di fondo - dieci giorni di allenamento per gli azzurri di Coppa del mondo a Seefeld : Il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Seefeld per dieci giorni di allenamento, nella località che ospiterà la prossima edizione dei Mondiali Archiviata la due giorni di skiroll fra Sovere e Bobbio, la nazionale di Coppa del Mondo è pronta a tuffarsi nella trasferta di Seefeld, dove si svolgerà il prossimo raduno da martedì 25 a venerdì 5 ottobre, nella località dove si svolgerà la prossima edizione dei Mondiali dal 19 febbraio al 3 ...

Real Madrid - ecco il nuovo Santiago Bernabeu : “Sarà lo stadio migliore del mondo”. E costerà 575 milioni di euro : Uno stadio che proietta il Real Madrid nel futuro, presentato attraverso un affascinante rendering che ne mostra le principali caratteristiche oltre a rendere conto di quali saranno le fasi del cantiere che interesserà l’impianto esistente. Il presidente Florentino Perez annunciando il via libera al progetto ha detto: “Vogliamo trasformare il Santiago Bernabéu nel miglior stadio del mondo”. Lo stadio rinnovato (i lavori dovrebbero ...

Arte - scoperta l'identità della modella de 'L'origine del mondo' : Lo storico francese Claude Schopp ha ricostruito l'identità della modella del quadro più scandaloso del Diciannovesimo secolo, 'L'origine del mondo' di Gustave Courbet. Gli storici sono 'certi al 99 ...

Ferrari - Cavalcade Classiche 2018 : le rosse più belle e veloci del mondo sbarcano in Sardegna [FOTO] : Oltre 70 esemplari di supercar d’epoca della Casa del Cavallino Rampante si sono ritrovate in terra sarda per un appuntamento irripetibile Più di 70 le Ferrari d’epoca che da ogni parte del mondo si sono date appuntamento in Sardegna per la seconda edizione di Cavalcade Classiche. L’evento, a cui hanno partecipato clienti di oltre 20 nazionalità, è ideato per condividere la passione per la guida di vetture che hanno segnato la storia del ...

Forum Retail 2018 : il mondo delle START UP protagonista della 18a edizione : IKN Italy, che lo scorso mese di giugno ha avviato una partnership con Italia START Up, da anni in occasione degli eventi...