Il ministro della Salute | ' Sì a liberalizzare le droghe leggere'

La Svizzera nega il visto al vice ministro dell'Istruzione e della gioventù della Crimea - : La Svizzera ha rifiutato di concedere il visto al vice ministro dell'Istruzione, della Scienza e della gioventù della Crimea, Ayder Ablyatipovu, che intendeva partecipare alla 39esima sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra. Lo ha reso noto il ministero ...

Usa - media : il viceministro della Giustizia Rod Rosenstein si dimette - : Secondo il sito d'informazione politica Axios, il Deputy Attorney General avrebbe comunicato la decisione verbalmente al capo dello staff della Casa Bianca John Kelly. Nei giorni scorsi il NYT ha ...

Rod Rosenstein - viceministro della Giustizia Usa - ha presentato le dimissioni : Ha presentato le dimissioni Rod Rosenstein il viceministro della Giustizia Usa. Lo ha fatto con una comunicazione verbale al capo di gabinetto della Casa Bianca, John Kelly. Lo sostiene il sito Axios, citando due fonti che conoscono da vicino la situazione.Rosenstein ha agito così perché "si aspetta di essere licenziato" dopo l'uscita di un articolo sul New York Times nel quale si sostiene che avrebbe suggerito di registrare le ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

Incidente IL-20 in Siria - Mosca commenta dichiarazioni del ministro della Difesa d'Israele - : Il senatore russo Alexey Pushkov ha affermato oggi che il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman non apprezza il livello delle relazioni con la Russia. Il ministro della Difesa dello Stato ...

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Usa - Trump contro il viceministro della Giustizia : "Sradicare il fetore persistente" : Il presidente americano attacca Rod Rosenstein, che voleva intercettarlo segretamente per rimuoverlo dall'incarico

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Alfonso Bonafede - la vergogna del ministro della Giustizia : come salva papà Di Battista : Il destino giudiziario di Vittorio Di Battista , padre dell'ex parlamentare grillino Alessandro, passa attraverso una firma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , che per ora non avrebbe ...

Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB : Najib Razak, primo ministro della Malesia dal 2009 a quest’anno, è stato arrestato e formalmente accusato di nuovi 21 capi di imputazione legati all’enorme scandalo che ha coinvolto il controverso fondo di investimento malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), da lui creato The post Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB appeared first on Il Post.

Detenuta uccide la figlia a Rebibbia - il ministro sospende i vertici della sezione femminile : Il provvedimento è stato preso nei confronti della direttrice, della vicedirettrice e del vicecomandante del reparto di...

Rebibbia - il ministro Bonafede sospende i vertici della sezione femminile dopo che una detenuta ha ucciso il figlio : Sono stati sospesi i vertici della sezione femminile del carcere di Rebibbia, dove martedì una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l’altro gettandoli dalle scale. La decisione è stata presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il provvedimento riguarda la direttrice, la sua vice e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria. Secondo quanto spiegato dal Dap, la donna, trentenne in carcere per reati legati ...

Il ministro della parolaccia Asselborn? Pare l'italiano medio : A Vienna va in onda il turpiloquio. Jean Asselborn, ministro dell’Interno lussemburghese, ha un battibecco con Matteo Salvini e conclude con la più classica delle interazioni francofone: “Merde alors!”, la cui traduzione è molto facile e lasciamo al lettore. Segui su affaritaliani.it

'Italiani! L'ora della diretta social è giunta'. Crozza nei panni del ministro Salvini : ...25, il venerdì sera su NOVE, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando,, con l'attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell'artista ...