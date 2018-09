Il Labour apre a un referendum bis sulla Brexit in caso di no deal Ma Corbyn

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) Ilbritannicoall'opzione di unbis. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull'esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, indi un 'no' o di un accordo con l'Ue firmato dal governo Tory di Theresa May, ma respinto dal parlamento di Westminster.Il leader laburista britannico, Jeremy, ha frenato sull'ipotesi di un secondoautomatico indi bocciatura in parlamento dei risultati negoziali del governo Tory di Theresa May, nonostante la mozione messa ai voti al riguardo dal congresso del suo partito in corso a Liverpool.Intervistato dalla Bbc,ha assicurato di appoggiare senza ...