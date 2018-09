Il decreto Salvini non entusiasma i comuni di centrodestra Le voci dei sindaci

decreto Salvini - dal permesso di soggiorno alla criminalità : Inoltre, il daspo urbano potrà essere applicato anche nei presidi sanitari e in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Infine, il blocco stradale torna ad essere ...

Migranti - ecco cosa c'è nel decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

decreto Salvini - l'allarme dei centri Sprar : 'Così rischiamo il naufragio' : RESTARE AL SUD E CREARE ECONOMIA LEGALE: LO Sprar DI GIOIOSA Nato come ampliamento dello Sprar di Riace, lo Sprar di Gioiosa Jonica diventa autonomo dall'1 gennaio 2014 e conta oggi 75 posti in ...

Sicurezza - Salvini : «Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul decreto» : «Non penso proprio». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

decreto Salvini - Minniti : "Produrrà effetto opposto" : A neanche 24 ore dalla presentazione del cosiddetto Decreto Salvini, che affianca l'immigrazione alla sicurezza, l'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti si è lanciato in una dura critica del testo, che a suo dire produrrà l'effetto opposto a quello voluto dall'esecutivo di Giuseppe Conte.Il testo non è stato ancora pubblicato e le parole del predecessore di Salvini si basano ovviamente su quanto annunciato ieri in conferenza stampa:Aspetto ...

#decretoSalvini - mafie e caporali ringraziano : Del resto per fare politica oggi non serve approfondire un tema e costruire soluzioni efficienti ed efficaci, magari previo parere degli esperti. Basta twittare "più forte che puoi", no? Basta un ...

decreto Salvini - fonti Ue : non è del tutto fuori luogo : Bruxelles, 25 set., askanews, - La Commissione europea non si è ancora pronunciata ufficialmente sul Decreto Legge Salvini su Sicurezza e Immigrazione, perché attende di analizzarlo 'dopo l'...

decreto Salvini - diritti tv solo alle società di Serie A e di B con bilanci certificati : C'è anche una norma sulla certificazione dei bilanci delle squadre dei campionati di calcio di A e B nel Decreto Salvini su sicurezza ed immigrazione. Il testo uscito dal Cdm contiene infatti un ...

Ultimi ritocchi al decreto Salvini. Ora il vaglio del Quirinale : Si lavora alla formulazione degli articoli e alla definizione delle coperture. In particolare si studia la protezione internazionale in caso di condanna in primo grado e la cittadinanza revocabile. ...

Il decreto Salvini e il ritorno all'ordine politico. Il commento di Ippolito : È ovvio che tali diritti appartengano ad una sfera superiore rispetto alla politica. Ma è altrettanto giusto che tali diritti non possano ricadere esclusivamente sulla politica particolare di uno ...

decreto Salvini - Minniti : 'Mette una bomba a orologeria sotto la convivenza' : Minniti chiude confermando che non si candiderà alla segreteria del Pd: 'Spero che si convochi presto un congresso', auspica, 'Non dobbiamo discutere di cambiare il nome ma di politica. Dobbiamo ...