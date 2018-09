Il corso per arbitro è valido anche per l' alternanza scuola-lavoro

Concorso Miur 253 posti : countdown per la preselettiva del 27 settembre : Poche ore e avrà inizio la prova preselettiva del Concorso Miur per 253 posti: si terrà il 27 e il 28 settembre 2018 dalle ore 10. Chi la supererà avrà l’accesso diretto al successivo iter selettivo della gara e concorrerà per aggiudicarsi un posto di funzionario amministrativo-contabile, area III posizione economia F1 Amministrazione centrale e periferica. Qualche consiglio su come non farsi prendere dal panico e prepararsi al meglio. Concorso ...

Ryder Cup 2018 : il percorso del Le Golf National di Parigi e le 18 buche ai raggi X. Si gira sul percorso dell’Open di Francia : Il Le Golf National di Parigi (o meglio, del sobborgo a sud-ovest della capitale francese di Saint-Quentin-en-Yvelines), si avvia a ospitare per la prima volta la Ryder Cup, Il percorso, per gli appassionati di Golf, è familiare, perché ha ospitato tutte le edizioni dell’Open di Francia tranne due dal 1991 a oggi. Il percorso, nel frattempo, qualche modifica l’ha subita: andiamo perciò a vedere com’è oggi il par 72 su cui si ...

Giro d’Italia 2019 : il possibile percorso e tutte le tappe. Partenza da Bologna - salite durissime e tre cronometro : tutte le anticipazioni : Ieri sono state ufficialmente presentate tre tappe del Giro d’Italia 2019, la Grande Partenza sarà a Bologna il prossimo 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che prevede nel finale la durissima salita al Santuario della Madonna di San Luca (due chilometri con pendenze medie in doppia cifra). Nel frattempo si susseguono le voci sul possibile percorso della Corsa Rosa, non mancano le varie anticipazioni e ipotesi in ...

Giro d’Italia 2018 : il possibile percorso e tutte le tappe. Partenza da Bologna - salite durissime e tre cronometro : tutte le anticipazioni : Ieri sono state ufficialmente presentate tre tappe del Giro d’Italia 2019, la Grande Partenza sarà a Bologna il prossimo 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che prevede nel finale la durissima salita al Santuario della Madonna di San Luca (due chilometri con pendenze medie in doppia cifra). Nel frattempo si susseguono le voci sul possibile percorso della Corsa Rosa, non mancano le varie anticipazioni e ipotesi in ...

Scuola - concorso di Stato per i docenti/ La Corte Costituzionale : "Niente ricorsi - si va avanti" : Scuola, la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi dei non abilitati all'insegnamento. Prosegue il concorso di Stato per i docenti indetto dall'ex-ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Barcellona - Messi nega la mano all'arbitro e il club fa ricorso contro il VAR per l'espulsione di Lenglet : Il VAR, al secondo anno di utilizzo in Italia, continua a non mettere tutti d'accordo. Le cose non sembrano andare diversamente anche fuori dai nostri confini, come in Spagna, dove l'aiuto tecnologico ...

Inter - ricorso per squalifica Spalletti : ANSA, - MILANO, 24 SET - L'Inter presenterà ricorso contro la squalifica del tecnico Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è stato fermato per un turno per l'esultanza al 94' dopo il gol di ...

Versace - cessione vicina/ Ultime notizie : firme in corso per la vendita a Michael Kors : Versace in vendita, chi è il grosso compratore? Domani l'annuncio: Donatella resterà in società con la figlia Allegra. Le Ultime notizie sulla cessione: in pole position Michael Kors(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Giro d’Italia 2019 – Percorso e altimetria della Grande Partenza e delle tappe dell’Emilia Romagna : Giro d’Italia 2019: in Emilia Romagna la Grande Partenza e altre tappe sul territorio: Percorso e altimetria Sarà Bologna, capoluogo della Regione Emilia-Romagna, a dare il via sabato 11 maggio alla 102a edizione della Corsa Rosa. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. La seconda tappa, domenica 12, ripartirà da Bologna per dirigersi verso ...

Anticipazioni percorso Giro d'Italia 2019 : cresce l'attesa : Il Giro d'Italia 2019 (edizione 102) partirà da Bologna: certo il prologo di pochi chilometri con cronoscalata verso San...

Concorso presidi al via il 18 ottobre. “Ma non c’è nessuno screening psicologico e non si considera l’esperienza” : Si terrà il 18 ottobre la prova scritta del Concorso che dovrà reclutare 2425 nuovi dirigenti scolastici con cui si dovrebbe assicurare, dal prossimo anno scolastico, la copertura dei posti vacanti e mettere fine al ricorso massiccio alle reggenze. Una data calendarizzata in ritardo secondo l’associazione nazionale presidi che lancia il campanello d’allarme sul rischio che nemmeno stavolta si riesca a chiudere la procedura concorsuale in tempo ...

Velista disperso nell'oceano Indiano - sarà soccorso da una nave francese : La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, circa 30.000 le miglia da percorrere, e i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, ad eccezione delle ...

Processo Ruby ter - in corso trattative per risarcire parti civili - : I legali della senatrice di Fi Mariarosaria Rossi e quelli delle tre giovani parti civili lavorano per arrivare a delle "transazioni" di risarcimento fuori dal procedimento. Anche per questo motivo, l'...

Il primo tram autonomo al mondo ha percorso 6 Km nel traffico in totale sicurezza : Dopo la metropolitana senza guidatore, la prossima rivoluzione dei mezzi pubblici potrebbe riguardare i tram. Un assaggio di questa grande novità del futuro si è avuto nel fine settimana a Potsdam, nella Germania orientale, con il tram Combino realizzato dal colosso tedesco Siemens. Chi ha avuto modo di vederlo è rimasto a bocca aperta. Combino ha percorso un tratto di 6 km su un tracciato di prova ad anello attraverso la città di Postdam ...