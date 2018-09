Il Concerto film stasera in tv 25 settembre | cast | trama | curiosità e streaming

cubemagazine

: #PremioSolinas torna a #LaMaddalena dal 27 al 30 settembre con il backstage del film #NottiMagiche di #PaoloVirzì e… - RBcasting : #PremioSolinas torna a #LaMaddalena dal 27 al 30 settembre con il backstage del film #NottiMagiche di #PaoloVirzì e… - aldera661 : RT @mymovies: Che film guardate stasera? - Il grande Gatsby ?? - Il concerto ?????????? - Saw - L'enigmista ?? - Kill Bill - Volume 2 ?? - Il c… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Ilè ilin tv martedì 252018 in onda in prima serata su Rai 5 alle ore 21:30. Ildi genere commedia del 2009, diretto da Radu Mihaileanu, con Mélanie Laurent e François Berléand. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda DATA USCITA: 05 febbraio 2010 GENERE: Drammatico, Commedia ANNO: 2009 REGIA: Radu Mihaileanu: Mélanie Laurent, François Berléand, Miou-Miou, Valerij Barinov, Lionel Abelanski, Alexeï Guskov, Dmitry Nazarov, Anna Kamenkova Pavlova, Alexander Komissarov DURATA: 120 Minuti Ilin tv:Ecco ladelin onda oggi. Trent’anni fa, all’epoca di Brežnev, Andrei Simoniovich Filipov, celebre direttore ...