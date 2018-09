Il 10 novembre edizione notturna della corsa Valtellina wine trail

Beatles : la riedizione del "White Album" esce il 9 novembre. Tutti i dettagli e le tracklist : E' ufficiale: la ristampa di "The Beatles", iil celebre "White Album", sarà pubblicata in tutto il mondo il 9 novembre 2018 in diverse edizioni che ne celebrano il 50esimo anniversario. Conterrà nuovi mix stereo, audio in formato surround 5.1., demo inedite e "alternate takes" dalle sedute di ...