Identificata la donna de L' origine del mondo

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) L'del. Uno dei quadri più famosi della storia dell'arte. E anche più significativi. Dipinto a olio su tela da Gustave Courbet nel 1866, è oggi conservato al Museo d'Orsay a Parigi. Tra le comitive di studenti che pasano davanti al quadro c'è chi sorride e chi si chiede perché il pittore realista decise di immortalare questo tema. Unainquadrata dal basso, che mostra le sue grazie, il ventre e un accenno di seno, coperto da quella che può essere una camicia da notte, oppure un lenzuolo arrotolato attorno al corpo. In molti - e per molto tempo - si sono chiesti chi fosse questamisteriosa, della quale conosciamo solamente pochi e intimi dettagli. Una dona che nel corso dei secoli è diventata "la". Un'immagine parziale che però contiene tutto: la sofferenza del parto, che è la stessa sofferenza della terra che viene arata per dare il frutto. Ora, come ...