Icardi-D' Ambrosio | Fiorentina ko

L'Inter ingrana la marcia : Fiorentina ko 2-1 con Icardi e D'Ambrosio : L'Inter di Luciano Spalletti supera anche il banco di prova chiamato Fiorentina , vince per 2-1 al Meazza davanti ad oltre 55.000 spettatori, e dà una bella risposta al campionato. I nerazzurri hanno mandato a tappeto i viola allenati dall'ex Stefano Pioli grazie ai gol realizzati da Mauro Icardi , su calcio di rigore assegnato grazie al Var, al 45' del primo tempo, e alla rete di Danilo D'Ambrosio siglata a meno di un quarto d'ora dalla fine. La ...

