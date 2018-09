I pescatori del Trasimeno festeggiano 90 anni guardando al futuro

Trasimeno - celebrati i 90 anni della "Cooperativa pescatori : SAN FELICIANO E' stata una festa senza precedenti nella storia del Lago Trasimeno quella che hanno messo in piedi la Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno e Confcooperative Umbria, in occasione ...

Fillippine - si aggrava il bilancio del tifone Mangkhut : 12 morti - 50.000 pescatori richiamati a terra : Nelle Filippine almeno 12 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut, secondo fonti ufficiali. In precedenza notizie non confermate avevano parlato di un numero imprecisato di vittime nella citta’ costiera di Aparri, nella provincia di Cagayan. Oltre 50.000 pescatori e circa 11.000 pescherecci sono stati richiamati nei porti della provincia orientale cinese di Fujian in vista dell’arrivo del tifone Mangkhut, che nelle ultime ore ...

Caso Marò - a che punto è il processo contro i fucilieri accusati dell'omicidio di due pescatori indiani : I Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono tornati agli onori della cronaca dopo mesi di silenzio. I due fucilieri della Marina sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012 al largo delle coste nello Stato del Kerala dopo averli scambiati per pirati. Il ...

Canale della Manica - pescatori francesi e britannici in guerra per le capesante tra speronamenti e lanci di pietre : lanci di pietre, fumogeni e insulti e barche speronate: pescatori francesi e britannici sono stati protagonisti nella notte di una vera e propria battaglia navale nel Canale della Manica. Oggetto del contendere: le capesante. E’ solo l’ultimo episodio, riportato dal Guardian, di una controversia di lunga data sulla pesca del pregiato mollusco, con i francesi che accusano le imbarcazioni britanniche di pescarne troppe al largo delle coste ...

Campidoglio : Al via interventi di manutenzione del ponte alla foce del Canale dei pescatori : Roma – Prosegue l’attento monitoraggio dei ponti della Capitale. In seguito a una segnalazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riguardo il ponte stradale sul Canale dei Pescatori, in prossimità del Lungomare Lutazio Catulo a Ostia, l’Amministrazione capitolina si è subito attivata e ha convocato una riunione tecnica operativa presso la sala consiliare del X Municipio a cui hanno partecipato Capitaneria di Porto Roma – Fiumicino, ...

VENEZIA - INCIDENTE MOTOSCAFO-BARCA pescatori : 2 MORTI/ Ultime notizie scontro : il messaggio del Sindaco : VENEZIA, scontro MOTOSCAFO-BARCA di PESCATORI: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'INCIDENTE mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:14:00 GMT)