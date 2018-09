huffingtonpost

: HuffPost: I 5 Stelle insistono sulla 'vendetta' contro i tecnici: 'Relitti politici incompatibili con noi'… - MPenikas : HuffPost: I 5 Stelle insistono sulla 'vendetta' contro i tecnici: 'Relitti politici incompatibili con noi'… - HuffPostItalia : I 5 Stelle insistono sulla 'vendetta' contro i tecnici: 'Relitti politici incompatibili con noi' - Lcungi : RT @Simonasimo0: Avete capito perché insistono col taglio dei vitalizi? Per prenderseli loro... schifo a cinque stelle -

(Di martedì 25 settembre 2018) Il repulisti è solo rimandato. Al Ministero dell'Economia non possono dormire sonni tranquilli perché, in scia a Rocco Casalino, aumentano le voci del Movimento 5che rinnovano la volontà di portare avanti la "mega-" nei confronti dei, accusati di ostacolare il Governo del cambiamento."Al netto dei toni, direi che c'è una sacrosanta verità al fondo delle parole di Rocco Casalino: e cioè che negli uffici dei ministeri ci sono tanti parcheggiati che ricoprono il loro ruolo non per merito, ma per logiche politiche. Al Mef, come negli altri ministeri, ci sono deidi altre epoche politiche, di altri governi, che dunque non sono compatibili con gli indirizzi della nuova maggioranza" afferma Mattia Fantinati, sottosegretario alla Pubblica amministrazione, in un'intervista al Foglio. Negli uffici dei ministeri, evidenzia ...