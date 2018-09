Honor e Huawei non divorzieranno | parola di Zhao Ming

Come svecchiare smartphone Huawei e Honor con i fiammanti sfondi del nuovo Huawei Mate 20 (link download) : Chi possiede uno smartphone Huawei e Honor magari non di recente acquisto potrebbe desiderare cambiarne profondamente il suo aspetto. Una nuova possibilità in tal senso giunge dall'imminente Huawei Mate 20 che verrà presentato il prossimo 16 ottobre ma i cui sfondi statici e animati sono già disponibili al download. Parliamo di temi nuovi di zecca che sarà possibile riportare su qualsiasi smartphone Huawei o Honor che abbia a bordo ...

Honor non si separerà da Huawei : Zhao Ming, presidente di Honor, ha dichiarato che la sua azienda continuerà a operare come marchio indipendente ma farà comunque parte di Huawei L'articolo Honor non si separerà da Huawei proviene da TuttoAndroid.

Honor divorzia da Huawei e diventa indipendente? Prospettive future secondo Zhao Ming : Siamo in procinto di assistere alla "seccessione" di Honor nei confronti di Huawei? Il sotto-brand dell'azienda cinese è forse pronto a divenire indipendente rispetto al gran nome della società che lo sovrasta? La domanda serpeggia da settimane, anzi mesi e finalmente sulla questione non di poca importanza è intervenuto Zhao Ming, presidente e CEO proprio di Honor Corporation. Come segnala per primo il sito GizChina, in una serie di ...

Ben 4 modelli Huawei ed Honor con la beta 2 dell’aggiornamento Android Pie dal 21 settembre : Si registra oggi 21 settembre un altro step molto importante in vista della distribuzione definitiva ed ufficiale dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per modelli Huawei ed Honor. Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del produttore asiatico per quanto riguarda un modello specifico, vale a dire il P20 che nei prossimi giorni vedrà arrivare il pacchetto software su tutti i prodotti disponibili sul mercato direttamente via OTA, ...

Si svendono Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite sul web : che prezzi oggi 16 settembre : Gli utenti interessati alla fascia media del mercato smartphone guardano con interesse crescente i prodotti Honor e Huawei, soprattutto in riferimento al range di prezzo compreso tra i 150 e i 250 euro, come si potrà notare attraverso il nostro approfondimento di oggi 16 settembre dedicato a modelli come i vari Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite. Quali sono le migliori offerte disponibili in Rete per questi prodotti? Proviamo a scoprirlo insieme, ...

EMUI Camera disponibile per smartphone Huawei e Honor con ROM basate su Android 9 Pie : I possessori di smartphone Huawei e Honor con custom ROM basate su Android 9 Pie possono ora utilizzare EMUI Camera grazie a un porting. L'articolo EMUI Camera disponibile per smartphone Huawei e Honor con ROM basate su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch GT e Honor Watch certificati - avranno Wear OS? : Huawei Watch GT e Honor Watch sono appena stati certificati in Europa, potrebbero quindi essere prossimi al lancio, forse con a bordo Wear OS by Google. L'articolo Huawei Watch GT e Honor Watch certificati, avranno Wear OS? proviene da TuttoAndroid.

Il 2019 di Huawei e Honor darà il benvenuto a smartphone pieghevoli e 5G : Grosse novità in vista per il 2019 sia da parte di Huawei, sia da parte di Honor. Il CEO Richard Yu annuncia che Huawei lancerà il primo smartphone pieghevole entro un anno, e nel mentre il presidente di Honor George Zhao parla del primo smartphone 5G, previsto anch'esso per il prossimo 2019. L'articolo Il 2019 di Huawei e Honor darà il benvenuto a smartphone pieghevoli e 5G proviene da TuttoAndroid.

Delusione parziale per GPU Turbo su Huawei e Honor : la verità sui dati dei consumi : Da circa un paio di mesi a questa parte si parla moltissimo dello sbarco di GPU Turbo a bordo di parte degli smartphone Huawei ed Honor compatibili con questa tecnologia. Al punto che il nostro articolo di oggi in merito ai primi avvistamenti del programma su un modello come il cosiddetto Huawei P10 ha fatto discutere non poco sui social. Vale la pena nutrire grosse aspettative nei suoi confronti o i dati di cui si parla da sempre sono piuttosto ...

Aggiornamento di settembre a profusione in casa Huawei e Honor : i dispositivi coinvolti : Assistiamo in questo periodo ad una serie di rilasci che vedono protagonisti alcuni dispositivi Huawei per quanto riguarda la distribuzione dell'Aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, resa disponibile per un certo numero di modelli ad appena qualche giorno di distanza dal rilascio di Google a bordo dei Pixel. Qualcosa è evidentemente cambiato nella gestione dei roll-out, vista la grande riduzione dei tempi. A compiere il grande ...

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Smartphone Android in offerta oggi 7 settembre : LG G7 - Honor 10 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Honor 10, Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 settembre: LG G7, Honor 10, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Bombati i punteggi degli smartphone Huawei ed Honor in benchmark : la replica ufficiale : La notizia riguardante l'alterazione più o meno volontaria dei risultati ottenuti in benchmark dagli smartphone Huawei ed Honor ha inevitabilmente sollevato un polverone, se pensiamo al fatto che spesso tali fattori in qualche modo condizionano anche il processo decisionale soggiacente all'acquisto di un device. Ieri, infatti, abbiamo immediatamente condiviso la news, già contenente alcune precisazioni doverose, ma alla luce della diramazione di ...

EMUI 9 stabile per Huawei e Honor : spunta la data ufficiosa - prime ipotesi : Non si fa altro che parlare dell'aggiornamento all'EMUI 9.0 basato su Android Pie, che a giro stretto dovrebbe colpire in versione finale i dispositivi Huawei e Honor compatibili. Il programma beta è partito quest'oggi 6 settembre, per abbracciare fino a 9 terminali (l'iterazione stabile, com'era già stato ribadito, risulterà disponibile a partire dal Q4 2018). Nel frattempo sono emersi ulteriori dettagli dalla Cina, anche in relazione ...